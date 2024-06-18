Психотерапевт дала совет любителям секса на одну ночь

Любителям секса на одну ночь, которые нуждаются во внимании партнера после близости, дала полезный совет психотерапевт и клинический сексолог Несс Купер. Ее колонку опубликовало издание Metro.

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По словам Купер, важно сразу обговорить с партнером на одну ночь, будет ли возможность уделить время заботе друг о друге.

«Может оказаться полезным узнать, удобно ли одному из вас остаться у другого ненадолго после секса. Некоторые люди могут быть слишком заняты или арендуют совместное жилье, где не могут уединиться с кем-то надолго», — написала она.



Купер также посоветовала объяснить партнеру, что близость и внимание после секса являются такой же его частью, как и прелюдия. Она также предложила обсудить с партнером, чем можно будет перекусить после секса и во что переодеться.

Позаботиться о себе после секса на одну ночь можно и самостоятельно, отметила Купер. Она рекомендовала запланировать обсуждение произошедшего с другом, устроить день отдыха от всего или пробежку. «Если вы чувствуете, что вам нужно поговорить после секса, а человек не может этого сделать, поищите, есть ли у вас друг, с которым вы можете все обсудить», — заключила она.

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