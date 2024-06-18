50-летняя женщина попробовала групповой секс трезвой и разочаровалась

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, не умеющей наслаждаться трезвым сексом и обеспокоенной этим. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказала, что ей слегка за 50, и недавно они с мужем решили попробовать открытые отношения и групповой секс. Несмотря на то, что ее партнеры оставались довольны, женщина испытала от этого опыта разочарование. Женщина чувствует, что только притворяется страстной. По ее словам, на самом деле она может расслабиться и испытать удовлетворение, только когда выпивает перед близостью немного алкоголя. Это касается секса и с мужем, и с другими людьми.

«Стоит ли мне заняться более глубоким самоанализом из-за того, что мне нужно немного выпить перед сексом, или я просто так устроена? Неужели мне просто не хватает способности испытывать сильную страсть? Честно говоря, я никогда не чувствовала желания в трезвом виде», — говорит она.



В ответ Юзвяк одобрил желание проанализировать свое поведение и обратил внимание на то, потребность в небольшой дозе спиртного перед сексом испытывают многие.

«В следующий раз, когда вы окажетесь в переполненном баре, оглянитесь вокруг и увидите всех похотливых людей, которые собираются или не собираются пойти с кем-нибудь домой в этот самый момент, и вы поймете, что вы не одиноки», — сказал он.



Тем не менее, отметил коуч, сами мысли о возможных проблемах с алкоголем могут говорить о необходимости обратиться к специалисту по зависимости. Кроме того, потребность в алкоголе может говорить об асексуальности, подчеркнул специалист и посоветовал женщине изучить этот вопрос.

Ранее Юзвяк дал совет женщине, заподозрившей мужа в асексуальности, а после пролиставшей его историю поиска и нашедшей удивившее ее порно. Специалист отметил, что некоторые асексуальные люди смотрят порно и получают от него удовольствие, и попросил уточнить у мужа, не относит ли тот себя к асексуалам.