Пять финансовых заблуждений – как от них избавиться

Покупка некачественных вещей и дешевых продуктов питания, а также отказ от путешествий и спортзала — мнимая экономия, по заветам которой живет множество людей. О том, какие финансовые заблуждения пора оставить в прошлом, рассказала тренер по личностному росту, кинезеолог и наставник по продажам Александра Меркина.

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Исследования Принстонского университета подтверждают, что чем больше человек экономит, тем меньше он зарабатывает. Потому что на сохранение ресурсов уходит больше энергии, чем на то, чтобы увеличить свой доход. И чтобы постоянно не жить в дефиците, нужно устранить финансовые заблуждения.

Топ-5 финансовых заблуждения, от которых лучше избавиться

1. Жить в дефиците

Когда человек ищет, где купить дешевле, выбирает товары по акции или ждёт скидок, он подпитывает свой основной страх — остаться без денег. Это относится и к попыткам сэкономить на инструментах для развития своего дела, собственном образовании или отдыхе. Человек, который боится много потратить или остаться без средств, блокирует для себя возможность широко видеть мир.

Даже тело откликается этому страху: поднимаются плечи, округляется спина, втягивается шея, задерживается дыхание и сердце начинает работать по-другому. Человек как будто съеживается, а в таком положении просто невозможно увидеть новые варианты или получить идеи извне.

2. Покупать дешевые продукты, товары и услуги

Тратить деньги на более дорогие товары, продукты и услуги на самом деле выгоднее.

Сравните покупки двух девушек — Маши и Кати.

Маша покупает себе сандалии за две тысячи рублей. Она хотела бы купить обувь за 15 или даже 30 тысяч рублей, но ее первостепенная задача — сэкономить. Любая дешевая и некачественная обувь быстро изнашивается и теряет вид, поэтому Маша ежегодно, а иногда и несколько раз в год, покупает себе новую пару.

А есть Катя, которая хочет испытывать комфорт, удобство и эстетическое удовольствие, поэтому выбирает дорогую обувь. Каждый день, надевая свои сандалии, кроме комфорта она чувствует самоценность. Она достойна носить обувь, которая, к слову, прослужит ни один и ни два года, а пять или даже более лет.

Это касается и продуктов питания. Выбирая продукты из супермаркета с консервантами, позволяющими увеличить срок годности, человек соглашается с их отрицательным влиянием на его организм. Сэкономив на питании сейчас, через десятилетия придется вкладывать в собственное здоровье большие средства. А сделав выбор в пользу свежей и полезной еды, пусть даже в несколько раз дороже, человек обеспечивает себе долгую, здоровую жизнь и хорошее самочувствие.

Питание полуфабрикатами, фастфудом и нездоровой пищей вредно еще и потому, что снижает качество энергии. Люди с таким типом питания тяжело встают по утрам, не чувствуют себя бодрыми и здоровыми.

Покупка качественных и более дорогих товаров и услуг — это инвестиции в качество жизни человека.

3. Экономить на своих удовольствиях

Первое, на чем начинает экономить человек, — собственные удовольствия. Например, при переходе из найма во фриланс. Люди пытаются создать себе стабильность за счет снижения расходов. Они меняют образ жизни: перестают ходить в любимые рестораны, не покупают себе одежду, отказываются от путешествий и занятий в фитнес-клубе. В эти моменты людьми управляет страх неизвестности. Они боятся, что им не хватит денег на закрытие базовых потребностей. Поэтому и убирают из жизни то, в чем ранее они черпали вдохновение. Любые удовольствия становятся под запретом.

Но если в жизни отсутствует радость, человек акцентирует внимание на негативных моментах. Чтобы видеть жизнь не только в черном цвете, добавляйте или возвращайте то, что приносит удовольствие. Тогда и финансовая ситуация начнет меняться.

4. Не разрешать себе большего

В режиме экономии человек не может даже посмотреть на что-то другое. Словно говорит себе: «Я не способен на большее. Хорошее образование, высокий уровень медицины, качественные товары и интересные путешествия не для меня». Чтобы изменить положение дел, нужно сделать усилие и хотя бы заглянуть на уровень выше. Спросите себя, нравится ли вам обувь за 20 тысяч рублей? А путешествия на Мальдивы? Такие вопросы приоткроют завесу и покажут, что на этом уровне можно оказаться.

А лучше попробовать то, что хочется получить. Например, если мечтаете купить себе автомобиль конкретной марки, закажите его тест-драйв. Покатайтесь и почувствуйте возможность обладания. Не запрещайте себе мечтать, тогда жизнь качественно изменится.

5. Мало тратить

Деньги — это средство обмена, которое используется в качестве эквивалента товаров и услуг. Люди, которые экономят и мало покупают, тормозят развитие экономики. Чем выше покупательская способность населения, тем больше денег в мире. Запрещая себя покупки, человек закрывает себе доступ к новым деньгам. Посмотрите на истории жизни богатых людей. Одни с детства хотели купить Феррари, другие построить дом, третьи — часто путешествовать. Такие желания стимулировали их к созданию бизнеса, положению в компании и огромным капиталам.

Как выйти из режима экономии

Шаг 1: Понять и принять

Если живете в режиме экономии, осознайте, что сами ввели себя в это состояние. Перестаньте запрещать себе мечтать и не ставьте на первое место желания своих родных и близких. Разрешите себе с сегодняшнего дня на ежедневной основе осуществлять хотя бы одну свою «хотелку», постепенно увеличивая это количество.

Шаг 2: Провести диагностику своего состояния

Возможно, вы находитесь в стрессе. Если чувствуете себя неактивно и вяло, спросите: «А что можно сделать прямо сейчас, чтобы изменить это?». В подавленном состоянии невозможно разрешать себе больше того, что есть.

Шаг 3: Проанализировать, присутствуют ли удовольствия в вашей жизни

Если нет, вводите или возвращайте их. Составьте план действий, чем и когда будете заниматься. При этом старайтесь повышать уровень. Например, если привыкли ежедневно пить кофе из супермаркета, начните несколько раз в неделю пить его в кофейне с красивым видом. И перестаньте сливать деньги на то, что делает жизнь хуже. Отказавшись, например, от сигарет, через год сможете купить ноутбук или съездите в путешествие. Задумайтесь и оцените, от каких негативных пристрастий ещё можно отказаться.