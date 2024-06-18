Психолог дал семь советов, как получить душевный покой

Каждый человек стремится к обретению спокойствия. Отсутствие негатива, переживаний, стресса, понимание своих желаний и возможностей — основа идеального состояния. К Международному дню гармонии, который отмечают 18 июня, московский психолог Денис Хакимов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», как добиться душевного равновесия.

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От чего зависит состояние гармонии

Гармония касается взаимоотношения своего «я» и мира. Когда есть дисбаланс, расхождение между содержанием личности, ее установками, с одной стороны, и другими людьми, обстоятельствами — с другой, сложно ожидать какой-то согласованности и комфорта.

"Не стоит забывать, что понятия «хорошо» и «плохо» — очень субъективные. Каждый из нас вносит в них что-то свое. Немаловажны и общие вещи вроде эмоций и чувств. Если человек долгое время испытывал негатив и отрицательные переживания, ни о каком согласии с самим собой и мире речи идти не может", — отметил Хакимов.



Как достичь внутренней гармонии

Обрести внутреннюю целостность, сформировать здоровые отношения с миром и значимыми людьми можно при помощи нескольких подходов, продолжил психолог:

Понимание себя

По словам специалиста, важно ответить себе на вопросы:

Чего мы хотим и куда движемся?

Какие ценности для нас приемлемы?

Какие цели перед собой поставить?

От этих исходных зависит результат того, что можем получить. В том числе и эмоциональный фон, который будет нас сопровождать на пути становления, пояснил собеседник «ВМ».

Принятие особенностей

Есть вещи, которые нам под силу изменить. Но кое-что вряд ли получится трансформировать, к примеру, некоторые особенности внешности, заметил психолог:

"Это то, что делает нас цельной личностью. Пресловутое «быть собой» — на самом деле непростое достижение. Тут нужна определенная смелость для взгляда на свою жизнь не с точки зрения ожиданий общества или близких, а осознания ответственности за себя."



Нахождение ресурса

"У всех этот момент будет свой: семья и дети, погружение в творчество, духовные практики и т. д. Когда мы заняты любимым делом и можем сказать, что «это мое», появляется чувство уверенности в себе, мы осознаем собственную значимость, — заверил Хакимов. — Это прекрасное ощущение нужно зафиксировать и вызывать в моментах, когда становится тяжело и кажется, что ничего не получится."



Ответственность за решения

Не все и не всегда получается так, как хочется. Во-первых, это тоже опыт — мы обретаем знание, как можно поступать, а как лучше не надо. Во-вторых, это навык постановки и достижения цели. Да, что-то вышло не совсем так, как ожидали. Нужно принять это и двигаться дальше, посоветовал психолог.

Работа с эмоциями

"Переживания и чувства — одна из главных сторон нашей жизни. Их стоит научиться определять и работать с ними, — подчеркнул специалист. — Через данный «барьер» проходят вся информация и реакции на события. Для этой цели хорошо подойдет взаимодействие с психологом, с которым проще найти пути выхода накопившегося негатива, переосмыслить то, что раньше казалось исключительно «черным», и т. д."



Преодоление стресса

Напряжение — частый спутник любого человека, особенно в мегаполисе. Работа и проекты, семейные неурядицы, физическое состояние — факторов, добавляющих свою каплю в общую чашу переутомления, много. Для разрядки подойдут хобби, спорт, прогулки и музыка, поездки на природу. Выбирайте то, что вам по душе. Здесь также полезным будет разговор со специалистом, если поиск источника позитива ставит в тупик или нет четкого понимания своих желаний, порекомендовал Хакимов.

Отношения с другими

По мнению психолога, наличие близкого человека, с которым можно поделиться новостями, успехами и сложностями, — огромный ресурс: друзья, родственники, партнер или супруг.