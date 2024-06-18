Психолог рассказала, как бороться с приступом паники

Стоит заранее продумывать своё поведение в тех или иных ситуациях.

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Кроме того, не следует бояться симптомов тревоги, в том числе удушья или пульсирующего шума в ушах. Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Анна Девятка.

«Когда человек испытывает дикий приступ паники, у него включаются автоматические реакции — бей, беги или замри. И здесь играет очень большую роль осведомлённость человека о таком состоянии. О том, что нормально периодически задыхаться, периодически слышать свой стук сердца в ушах, периодически замирать. Но из этого состояния можно выйти. Для того чтобы его проконтролировать и обезопасить себя, нужно подготавливать себя. Важно продумывать, что можно сделать в такой ситуации — не убегать от этих мыслей, а придумать хотя бы один план, как можно повести себя в этой ситуации. Какой-то алгоритм по настройке безопасности».



Ранее психолог посоветовала прыгать на батутах, чтобы побороть страх высоты. Рекомендовано также лазать на скалодромах. Со временем боязнь уменьшится, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.