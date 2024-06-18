Семь шагов, которые помогут расположить к себе кого угодно

Наверняка в вашей жизни была ситуация, когда вы могли познакомиться с интересными людьми, но по какой-то причине этого не сделали. Нетворкинг может стать куда проще, если держать в голове следующий план из 7 пунктов. Правда, он едва ли сработает, если вы преследуете корыстные цели — фальшивый интерес, как правило, очевиден.

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Поздоровайтесь

Итак, вы видите незнакомца и понимаете, что хотели бы завести с ним разговор. Можно долго подбирать слова и прокручивать в голове возможное начало разговора. Но, вероятно, вы просто упустите момент. Да, начать разговор сложнее всего, поэтому не думайте слишком долго — просто скажите «Привет», и разговор завяжется сам собой. Наверняка собеседник не станет молчать. К слову, ученые подтвердили, что большинство людей боятся заговорить, но при этом не откажут в беседе. Действуйте!

Задайте личный вопрос

Старайтесь не тратить много времени на бессмысленные светские беседы — иначе знакомство рискует на этом и закончиться. Что с того, что вы обсудили погоду или программу мероприятия? Лучше сразу переходите к личным вопросам в рамках приличия: не лишним будет поинтересоваться историей необычного имени человека или обратить внимание на оригинальное украшение собеседника. Ваша задача не устроить допрос с пристрастием, а нащупать интересную историю. В крайнем случае можно использовать дежурный вопрос «Откуда вы?».

Найдите точки соприкосновения

Итак, завязать разговор вам уже удалось: пора пускать в ход первый «козырь». Аккуратно обратите внимание на то общее, что вас объединяет. К формату «товарищи по несчастью» прибегать не советуем: начинать общение с негатива — плохая идея. Тем более огульной критикой чего бы то ни было легко задеть чувства человека, которого вы знаете недостаточно хорошо. Возможно, вы оба выбрали газировку вместо шампанского на фуршете или предпочитаете носить шарфы. Как минимум вы оказались в одном месте в одно время — чем не совпадение.

Сделайте комплимент

Чтобы комплимент сработал — он должен быть оригинальным. Объективно красивые люди не раз слышали оды своей внешности, а эрудиты — комплименты своему уму. Очередная похвала очевидным преимуществам произведет скорее отталкивающий эффект, постарайтесь подметить нечто уникальное, что вас искренне восхищает. «У вас очень приятный голос», «Мне очень близка ваша мысль о...» — нечто подобное наверняка запомнится и оставит приятное послевкусие надолго после встречи.

Просите совета

Все мы хотим, чтобы к нашему мнению прислушались. И у вас есть уникальный шанс подарить такую возможность новым знакомым. Главное, чтобы вопрос был достаточно легким, но учитывал личный опыт. Можно поинтересоваться рекомендациями по книгам или фильмам в зависимости от контекста. Или, например, уточнить на кофе-брейке, какой сорт кофе предпочитает ваш собеседник, также вполне уместно. Но приставать с просьбой о безвозмездной профессиональной консультации — однозначно плохая идея. Легкость общения — важное его свойство на этом этапе.

Не отвлекайтесь

Главная ошибка, когда первичный контакт налажен, — это отказать собеседнику во внимании. Если ваша беседа не длится часами, даже важный звонок подождет еще несколько минут. Просто не притрагивайтесь к своему смартфону — он сразу убьет всю магию общения. Постарайтесь поддерживать зрительный контакт — так вы наглядно продемонстрируете интерес, и разговор станет более доверительным. «Да-да, продолжайте, я слушаю» — фраза, которая не должна прозвучать ни в коем случае.

Запоминайте детали

Лучшая инвестиция в поддержание связи в будущем — запомнить как можно больше деталей. Любимая порода собак, профессия, имена детей, сфера интересов и хобби — все это поможет вам подчеркнуть свое расположение и получить его в ответ. Только представьте, насколько это приятно осознавать, что вашу болтовню не пропустили мимо ушей. Не стесняйтесь задействовать новые знания и в процессе разговора — переспрашивайте, уточняйте. Благодаря активному участию в разговоре не возникает сомнений, что вам не все равно.