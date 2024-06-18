Пять причин, почему женщины теряют интерес к сексу

Многие «счастливые пары», которые мы видим в социальных сетях, живут с печальным секретом: у них мало или совсем нет сексуальной близости. В частности, это серьезная скрытая проблема для женщин и только относительно немногие говорят об этом.

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«Сексуальное влечение — это биологическая составляющая желания, которая проявляется в виде спонтанного сексуального интереса, включая мысли, эротические фантазии и дневные сны. Имейте в виду: если вы хотите заниматься сексом реже, чем ваш партнер, то не обязательно один из вас выходит за рамки нормы. Хотя разница в предпочтениях в частоте занятий сексом может стать причиной проблем в отношениях», — объясняет сексолог Ольга Василенко.



Но почему так происходит?

Физические причины

Многие заболевания, физические и возрастные изменения и прием некоторых лекарств (в томчисле, антидепрессантов), может привести к низкому половому влечению.

«Когда человек болеет, ему вообще, как правило, не до постельных утех. Если же женщина борется с недугами долго или это гормональные перемены, которые могут длиться годами, то нет ничего удивительного, что либидо снижается», — рассказывает Ольга.



Образ жизни

Хроническая нехватка сна снижает сексуальное желание. Частым виновником такой усталости является переутомление от ухода за маленькими детьми или стареющими родителями, слишком интенсивный рабочий график, огромная бытовая загрузка.

«Иногда мужчины жалуются, что их женщины не хотят секса, потому что постоянно уставшие. А на вопрос, что конкретно они делают, чтобы помочь в быту, например, смущенно отводят глаза. Даже комментировать дальше излишне, и так все понятно», — негодует сексолог.



Сексуальный дискомфорт

Если вы испытываете боль во время секса или не можете достичь оргазма, это может снизить ваше желание интимных утех. Если же по какой-то причине невозможно сказать прямо об этом партнеру, то к физическому дискомфорту добавляется еще и чувство вины и беспомощности.

Внутренние эмоциональные причины

Стресс, вызванный работой и/или семейными проблемами, может свести на нет сексуальное желание. Комплексы, которые касаются своего тела и его принятия и отношения к сексу вообще — они могут терзать женщину годами. Если с такими психологическими моментами не разбираться, то либидо постепенно угасает вовсе, никто не может постоянно бороться с собой.

Проблемы в отношениях

«Сексуальная близость часто становится жертвой проблем в отношениях, таких как неразрешенные конфликты и ссоры, проблемы с доверием в целом и плохое информирование о сексуальных потребностях и предпочтениях», — говорит Ольга.



Что вы можете сделать, чтобы повысить сексуальное желание?

Пройдите обследование

Чтобы исключить медицинские или физические причины, которые могут влиять на ваш низкий интерес к сексуальной близости. Решение может заключаться в смене принимаемых вами лекарств.

Справляйтесь со стрессом в своей жизни, ведя здоровый образ жизни

Делайте перерывы в работе и заботе о близких, занимайтесь физическими упражнениями, ищите спокойное время и получайте эмоциональную поддержку от тех, кому вы доверяете.

Дайте себе время

Не давите на себя, чтобы стать более сексуальной, а, наоборот, осторожно исследуйте, беспокоит ли вас низкое желание секса. Если это так, обратитесь к врачу-психотерапевту. Не принимайте «новую норму» — ограниченное или полное отсутствие сексуального желания, независимо от того, как давно это происходит.

Обратитесь к терапевту

«Если причина в вас и вашем отношению к сексу, возможно, пришло время разобраться с вашими внутренними установками и психологическими травмами. Обратитесь к специалисту, чтобы он подобрал лучший вариант терапии для вашего случая», — уверяет Ольга.



Разберитесь с проблемами в отношениях с партнером

Они могут выходить боком в виде вашей замкнутости в вопросах близости и сексуальной связи. Обратитесь к консультанту по отношениям, если вы и ваш партнер чувствуете, что не в состоянии исследовать, общаться и решать проблемы, которые есть между вами.