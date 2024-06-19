Психолог дал совет, как пережить паническую атаку

Клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов рассказал, что при панической атаке прежде всего следует постараться восстановить контроль над дыханием.

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Следует дышать медленно и глубоко, это поможет уравновесить физиологию и снизить уровень тревоги, объяснил он в разговоре с РИАМО.

Кроме того, существуют техники релаксации, медитации и медленного расслабления мышц, отметил Мартынов.

«Ещё одним эффективным способом является обращение к поддерживающему окружению за помощью или обращение к специалисту по ментальному здоровью для получения профессиональной поддержки», — добавил психолог.



Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.