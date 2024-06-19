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Психолог Мартынов: правильное дыхание может помочь при панической атаке

Клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов рассказал, что при панической атаке прежде всего следует постараться восстановить контроль над дыханием.

Психолог дал совет, как пережить паническую атаку
© unsplash

Следует дышать медленно и глубоко, это поможет уравновесить физиологию и снизить уровень тревоги, объяснил он в разговоре с РИАМО.

Кроме того, существуют техники релаксации, медитации и медленного расслабления мышц, отметил Мартынов.

«Ещё одним эффективным способом является обращение к поддерживающему окружению за помощью или обращение к специалисту по ментальному здоровью для получения профессиональной поддержки», — добавил психолог.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.

Психология
Михаил Хорс
Игорь Мартынов