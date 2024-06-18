Психолог объяснил, почему бывшие хотят вернуть отношения

Появление бывшего мужчины спустя долгое время после расставания может вызвать у женщины множество смешанных чувств и привести к необдуманным решениям. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Алевтины Матвеевой, почему экс-возлюбленный пытается вернуться и стоит ли давать ему шанс.

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Первая причина: осознал ошибки

По ее словам, бывший мужчина может попытаться вернуться, так как наконец осознал свои ошибки, которые могли быть причиной расставания.

"Мужчина мог понять ценность того, что потерял, и решить исправить свои ошибки. В таком случае, если у женщины остались чувства и она готова работать над отношениями, строить их заново, можно дать шанс. Но главное, чтобы мужчина действительно провел работу над собой и своим поведением, чтобы избежать конфликтов, которые были раньше", — подчеркнула Матвеева.



Вторая причина: тоска и ностальгия

Психолог отметила, что бывший партнер может также почувствовать сильную тоску по женщине из-за одиночества или ностальгии по отношениям с ней. Эмоции и теплые воспоминания могут подтолкнуть его к решению попробовать восстановить то, что было разрушено.

"В этом случае только женщине решать, есть ли у нее взаимные эмоции. Однако важно понимать: если решение бывшего мужчины вернуть отношения построено только на тоске по ней и он не осознал своих ошибок, не готов идти на компромиссы, то стоит задуматься, готовы ли вы попробовать еще раз. В этом случае велика вероятность повторения истории, из-за которой пара решила разойтись", — предупредила специалист.



Третья причина: разочаровался в женщинах

По мнению эксперта, за время расставания мужчина мог попробовать построить отношения с другими женщинами, но разочаровался в них и понял, что его бывшая — это лучший партнер для него:

"Нередки случаи, когда люди расходятся на время, пытаются найти замену друг другу, но понимают, что любят свою бывшую вторую половинку, хотят строить отношения только с этим человеком. И они пытаются восстановить отношения."



Как наладить отношения, если решили сойтись

Ключевым аспектом восстановления отношений с бывшим партнером является честное и открытое общение, подчеркнула психолог. Оба партнера должны быть готовы обсудить прошлые проблемы, искать компромиссы и работать над собой и отношениями в целом.

"Люди меняются со временем, у многих происходит переоценка ценностей, осознание своих ошибок и недостатков. Но важно взвесить все за и против, прежде чем принимать окончательное решение сойтись с бывшим мужчиной. Необходимо обсудить свои чувства и намерения с бывшим, чтобы разобраться в обстоятельствах и принять осознанное решение", — объяснила Матвеева.



Женщине важно помнить о собственном благополучии и личных потребностях, добавила специалист.

Когда не стоит восстанавливать отношения

Если второй шанс кажется целесообразным и обоюдно желанным, можно попытаться восстановить отношения, но стоит быть готовым к возможным сложностям и изменениям личности партнера.

"Но не стоит забывать и о факторах, которые могут помешать возрождению прошлых отношений. Некоторые проблемы могут быть неразрешимыми или партнеры могут просто не иметь общих целей и ценностей. В таких случаях попытка вернуться к отношениям может привести к новым разочарованиям и боли", — предостерегла Матвеева.



Если восстановление отношений может принести боль или негативные эмоции, возможно, лучше отказаться от этой идеи и двигаться дальше, заключила психолог.