Найдены три способа вернуть страсть в отношения

Чтобы вернуть страсть в отношения, нужны усилия обоих партнеров, рассказал психолог Джеффри Бернштейн.В комментарии для Psychology Today эксперт перечислил три способа вернуть любовь в долгом браке.

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По его словам, чтобы восстановить связь, очень важен качественный совместный досуг.

«Можно заводить глубокие беседы, наслаждаться обществом друг друга, не отвлекаясь на внешние события, занятия общим хобби», — порекомендовал Бернштейн.



Планирование свиданий-сюрпризов или изучение новых хобби могут вновь разжечь азарт в отношениях, делая каждый момент, проведенный вместе, более запоминающимся.

Вторым способом он назвал открытое и честное общение. Психолог отметил, что пары, которые общаются открыто, с большей вероятностью смогут эффективно разрешать конфликты и поддерживать более крепкую эмоциональную связь.

Кроме того, для возращения любви и романтики Бернштейн посоветовал заниматься сексом. Пары, которые ведут здоровую сексуальную жизнь, как правило, более удовлетворены отношениями, отметил специалист.

Ранее психолог Маргарита Алексеева перечислила фразы, помогающие наладить отношения с любимыми. В частности она рекомендовала откровенно говорить о своих чувствах от первого лица.