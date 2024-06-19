Нейробиологи объяснили, почему мы смеемся над шутками

Одни шутки заставляют человека долго смеяться, а другие не вызывают и улыбки. Ученые объяснили, что феномен юмор является способностью мозга распознавать несоответствия в окружающем мире и разрешать их.

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Шутки воздействуют одновременно на разные процессы психики человека: логику, анализ, память, воображение, восприятие. За каждый из них отвечает определенная часть головного мозга.

Нейробиологи провели исследование и установили, что все, связанное с шутками, локализуется в отдельных областях мозга и образует систему распознавания юмора. Эти участки находятся на стыках височных, затылочных и теменных долей.

Самый популярный вид шуток - каламбур. Он основан на контрасте смыслов одинаково звучащих слов. К примеру, материя бесконечна, однако ее все время не хватает кому-то на штаны.

Мозг человека знает, как соотносятся явления и объекты внешнего мира с их вербальными значениями. Распознавая несоответствие, он устраняет его, находя объяснение. После этого мозг понимает, что противоречивые данные не несут негативных последствий и когнитивное напряжение уходит.

На эмоциональном уровне это сопровождается чувством удовольствия и проявляется в виде смеха или улыбки. Однако если мозг не может убрать несоответствие, то есть человек не понимает шутку, то и смеяться над ней не будет.

Одна и та же шутка у разных людей вызывает разные реакции. Это зависит от статуса, эрудиции, памяти, эмоциональных особенностях, аналитических способностях и даже рода деятельности. К примеру, шутки медиков другим покажутся циничными и несмешными, пишет newkhakasiya.online.

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