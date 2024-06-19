Сексолог указал на скрытые причины женских измен

Измены могут быть обусловлены биологическими и психологическими причинами, рассказал врач-сексолог, психотерапевт, вице-президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Андрей Булах. На скрытые причины женских измен специалист указал в комментарии «Ленте.ру».

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По словам врача, женщины могут решаться на адюльтер из-за изменения гормонального фона, оказывающего влияние на либидо. Стимулировать желание могут патологии надпочечников, гипертиреоз, опухоли гипоталамо-гипофизарной зоны головного мозга, уточнил сексолог.

При подобных нарушениях в организме происходит повышенный выброс гормонов (в первую очередь тестостерона), провоцирующих сексуальное желание. Также желание может усиливаться из-за приема различных стимулирующих средств и некоторых психических заболеваний, - Андрей Булах, врач-сексолог, психиатр



Однако чаще всего женская измена происходит из-за эмоциональной неудовлетворенности в отношениях, нехватки близости, поддержки, заявил Булах. Еще одной психологической причиной может быть желание женщины расстаться с партнером. Сексолог уточнил, что многие женщины боятся одиночества, поэтому начинают искать отношения с другими мужчинами, не завершив предыдущие.

Также в числе причин психологического характера можно отметить стремление женщины изменить в отместку, если партнер сам стал ей неверен, - Андрей Булах, врач-сексолог, психотерапевт



Отдельной причиной женской измены доктор назвал хроническую сексуальную неудовлетворенность. «Когда партнер — это просто хороший человек, который не привлекает женщину эмоционально, то она начинает обращать внимание на мужчин на стороне», — заверил специалист.

Чтобы минимизировать риск женской измены, нужно следить за состоянием здоровья, отслеживать гормональный баланс, совместно работать над отношениями и прислушиваться к интересам женщины. Важно обсуждать все, что происходит между партнерами (как в обыденной жизни, так и в сексе), поддерживать женщину, давать ей тот вариант заботы и любви, который ей необходим, чтобы она чувствовала себя комфортно. А главное — удовлетворять ее не только физически, но и эмоционально, заверил сексолог.

Ранее Булах назвал способы вернуть страсть в супружеский секс. В частности, он посоветовал заботиться о желаниях партнера.