Мужчины и женщины перечислили самые захватывающие сексуальные опыты

Женщины и мужчины, которые мечтали бы повторить самые захватывающие сексуальные опыты в жизни, поделились своими историями. Положительные воспоминания они обсудили в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие рассказывали, что на всю жизнь запомнили секс с людьми, с которыми они были незнакомы.

Секс с совершенно незнакомым человеком в 1980-е. Я тогда служил во флоте, в баре я встретил девушку не самой привлекательной внешности. Я сам не красавец, поэтому мы потянулись друг к другу. Выпили, поговорили, нашли общий язык, и я просто влюбился. Она была классной, веселой, умной, и мы любили одну и ту же музыку, здорово болтали. Когда бар закрылся, она схватила меня за руку и сказала: пойдем в твою машину и потрахаемся. Это был самый удивительный и умопомрачительный секс, который у меня когда-либо был. Потом, к сожалению, она поцеловала меня, попрощалась и вышла из машины. Больше я ее никогда не видел, но никогда не забуду. Надеюсь, она меня помнит, - overlyattachedbf, пользователь Reddit.



Nachoughue, пользовательница Reddit:

Единственный секс на одну ночь в жизни. Чувак был абсолютным богом, знал все фишки, руководил мной, открыл для меня много нового. Он знал меня 20 минут и занимался со мной сексом так, как будто я была любовью всей его жизни. Это дезориентирует человека, который когда-либо занимался сексом только в серьезных отношениях. Не думаю, что я когда-нибудь снова пойду на случайную связь, но отсутствие обязательств было освежающим



Один из комментаторов признался, что, несмотря на активную сексуальную жизнь, лучшим сексом в жизни считает тот, во время которого его партнерша проявила инициативу.

Подруга разбудила меня в 2 часа ночи, поцеловав в шею и растирая область таза вокруг лобковой кости. Она редко проявляла инициативу, и я уже много лет вспоминаю, как именно в тот момент чувствовал себя таким желанным и таким нужным. Мы оба были сонными, и это было похоже на сон. Но это был самый страстный и романтичный медленный секс, который у меня когда-либо был. Как будто каждая клеточка ее тела не могла не обладать мной. Мне бы хотелось вновь пережить это чувство вожделения — будто я так же важен, как кислород в легких женщины, - BottomOfTheSea88, пользователь Reddit



Для одной из женщин лучшим сексом был тот, которым они с мужем занимались для зачатия ребенка.

Я тогда почти сразу забеременела. Я чувствовала себя так, будто попала в трансцендентный потусторонний мир, где все движется с космической гравитацией, где другие цвета. Огромное напряжение с постоянно растущим кайфом. Клянусь, я даже почувствовала момент, когда в том же месяце произошло зачатие. Что-то очень чувственное во всем этом… какой я всегда представляла себе свободную, насыщенную любовь 70-х, - luckyelectric, пользовательница Reddit



Ранее пользователи приложений для знакомств, которым встречались подозрительные собеседники, вспомнили о своих самых странных переписках. Некоторые рассказали о том, как потенциальные партнеры начинали переписку с оскорблений.