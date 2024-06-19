«‎Распознать непутевого мужчину очень просто»: кого стоит обходить на сайтах знакомств

Фотографии в неглиже на сайте знакомств говорят о неадекватности мужчины, считает психолог Александра Миллер. В беседе с NEWS.ru эксперт порекомендовала обходить стороной такие анкеты молодых людей.

© unsplash

"Распознать непутевого мужчину на сайте знакомств очень просто. Первый признак — у него фотография в неглиже. Тут очень много вопросов к адекватности человека. Также стоит обратить внимание, если человек кичится своими достижениями. Фотографируется в очень дорогих вещах, которые специально показывает близко к камере, фото на фоне дорогих машин, которые, скорее всего, не его", — подчеркнул собеседник.



По словам Миллер, человек, который обладает большими ресурсами, не кичится ими. В таком случае перед нами, скорее всего, так называемый миллионер из трущоб, который на самом деле не является миллионером, добавил психолог.

"Но на сайтах знакомств действительно можно найти свою настоящую любовь. Я часто слышу такие истории. Настоящий мужчина не будет долго с вами переписываться, а сразу предложит встречу. Я бы обратила внимание девушек на скромных, но потенциальных парней", — заключил сексолог.



Ранее основательница и исполнительный директор Bumble Уитни Вулф Херд заявила, что искусственный интеллект способен упростить поиск партнеров на сайтах знакомств и даже сможет назначать свидания. По ее словам, профильные ресурсы могут обзавестись технологией своеобразных дублеров с ИИ, которых люди смогут использовать при общении.