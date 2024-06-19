Опрос показал отношение зумеров к жизни

Половина (51%) молодых россиян живут за свой счет, обеспечивают родители 36%, партнер — 10%. Это показало исследование Mediacom.Expert с помощью сервиса для исследований Anketolog.ru среди россиян в возрасте от 18 до 26 лет. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

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Чаще всего (67%) опрошенные отвечали, что проживают в собственной квартире или доме, 25% арендуют жилье, 7% живут в общежитии. С родителями проживают 44% зумеров, с партнером 31%, одни — 18% респондентов, и 4% живут с друзьями.

Чуть больше половины (53%) участников исследования хотят получить или получают высшее образование, 21% — среднее специальное. Два высших хотят получить 15% опрошенных, 4% — ученую степень, 3% опрошенных достаточно общего образования в школе.

74% опрошенных зумеров работают в данный момент. Из них 43% работают в офисе, почти треть молодых россиян работают по гибридному графику, и 28% — удаленно.

Больше половины (56%) зумеров делают покупки как онлайн, так и офлайн. Онлайн-шопинг предпочитают 26% молодых россиян, делать покупки в магазинах — 19%. Обращают внимание на бренды 53% зумеров, из них половина (48%) готовы переплатить за брендовую вещь.

Большинство (81%) молодых россиян согласны, что зумеры зависят от соцсетей. 76% уверены, что зумеры проводят в интернете больше, чем другие поколения.

Почти половина (46%) опрошенных в среднем указали, что проводят в интернете от 4 до 6 часов ежедневно, от 7 до 10 часов — 23%, от 1 до 3 часов — 17%, и более 10 часов — 11%.

В топ-3 любимых соцсетей и мессенджеров молодых россиян вошли: Telegram — 40%; VK — 17%; TikTok — 16%.

Всего 14% опрошенных активно ведут свой блог, больше трети (37%) хотят начать заниматься блогингом, остальным (48%) данный вид деятельности не интересен ни сейчас, ни в будущем.

Согласно исследованию, своими основными ценностями молодые россияне назвали семью (82%), здоровье (63%), саморазвитие (60%). По 53% отметили друзей и деньги, 51% — свободу, 45% — карьеру, 37% — время. Природу как ценность отметили 33%, государство — 11%.

Большинство (82%) молодых россиян вступили или планируют вступить в брак до 30 лет: от 18 до 20 лет — 13%, от 21 до 25 — 47%, от 26 до 30 — 25%. Не планируют вступать в брак 11%.

Половина (50%) планируют 2-3 детей, 27% планируют завести одного ребенка. Четырех и более детей хотят 5% молодых россиян. Не планируют заводить детей 18%.

Большинство (81%) респондентов отметили, что заботятся об экологии: чаще ходят пешком или используют экологичный транспорт, например, велосипед (54%), не берут чеки (53%), сортируют мусор (43%), используют общественный транспорт (42%), берут с собой шоппер/сумку для продуктов (40%), используют меньше бумаги (38%), отдают вещи нуждающимся/в переработку (32%), приобретают продукты в перерабатываемой упаковке (26%), отдают предпочтение продуктам на развес (24%), отдают предпочтения эко-продуктам (21%).

Половина (55%) зумеров стараются соблюдать ЗОЖ, а почти четверть (24%) не только соблюдают ЗОЖ, но и не имеют вредных привычек. Не придерживаются здорового образа жизни 21% молодых россиян.