Психолог рассказал, как предотвратить расставание и вернуть страсть в отношения

Ни одна семья не застрахована от момента, когда развод начинает казаться лучшим решением проблем в отношениях. В этот период сложно сместить фокус с негативного восприятия партнера. Но если до кризиса супругам было хорошо вместе, стоит приложить усилия, чтобы сохранить брак. Можно ли предотвратить развод и вернуть страсть в отношения, «Вечерняя Москва» узнала у основателя Института семейной психологии, психолога Инны Мирной.

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Что может испортить отношения в семье?

По мнению специалиста, причин, почему портятся отношения в паре, может быть много — от сексуальной дисгармонии и измены до финансовых претензий к партнеру и ревности.

"Иногда отношения разрушаются год за годом, а муж и жена не замечают этого. В паре долгое время нет диалога, но это не беспокоит до тех пор, пока однажды не возникает вопрос: «А почему все стало так плохо? Почему супруг (а) стал (а) избегать меня?». На самом деле, это случается не вдруг. Проходит несколько лет, прежде чем отношения окончательно заходят в тупик", — подчеркнула Мирная.



Что предшествует разрыву?

К разрушению связи, как рассказала психолог, приводят:

Эмоциональное отдаление супругов;

Отсутствие доверия;

Потеря интереса к жизни друг друга.

"Партнерам все меньше хочется делиться своими мыслями и переживаниями, пропадает желание проводить время вместе. Ссоры учащаются, но, так как супруги закрываются друг от друга и подавляют свои чувства и эмоции, конфликты не разрешаются, а лишь углубляются", — пояснила специалист.



Можно ли вернуть страсть в отношения?

По словам эксперта, здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию. Иногда супруги живут без ссор, окружающие считают их хорошей крепкой семьей, а они уже давно пришли к точке невозврата в отношениях. Утрачены близость и доверие, отсутствуют мотивация и силы для восстановления коммуникации.

"В психологии это называется «эмоциональный развод». Пара может продолжать жить под одной крышей, но по сути это просто соседи по жилплощади, которых уже ничего не связывает", — описала психолог.



Вернуть доверие, поддержку и заботу в союз можно, если партнеры хоть изредка занимаются сексом, заметила Мирная. Это означает, что уголек любви еще тлеет и его можно разжечь.

"Однако это довольно долгий путь, по которому невозможно двигаться самостоятельно. В браке, находящемся в данной стадии, у партнеров возникает эмоциональная усталость. Это сильно снижает мотивацию к восстановлению отношений", — подчеркнула специалист.



Чтобы вернуть гармонию и понимание, потребуется помощь семейного психолога, добавила Мирная.