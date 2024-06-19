Подсели на Hamster Kombat? Психиатр объяснил, какие проблемы вас ждут

Психиатр Чесноков: «тапание хомяка» может усилить тревожность. В последнее время активно набирает популярность игра Hamster Kombat в Telegram. Правила просты и понятны: нужно нажимать на экране на виртуального хомяка. На сленге это «тапать». За это участники зарабатывают внутриигровую валюту. В будущем, как обещают создатели Hamster Kombat, её можно будет перевести в криптовалюту. Почему такие попытки заработать портят здоровье, объяснил врач.

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Вред Hamster Kombat

«Тапание» хомяка может навредить самым разным людям, даже здоровым, рассказал РИАМО врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Андрей Чесноков.

Для здоровых

По словам специалиста, психически здоровым людям игра не нанесёт серьёзного ущерба, так как они воспринимают её как вариант отдохнуть и развлечься. Но некоторые проблемы с самочувствием могут начаться и у них.

«Даже среди этой группы пользователей возможны такие нежелательные побочные эффекты от игры-кликера, как снижение продуктивности, переутомление, ухудшение качества сна», — предупредил врач.



Для людей с проблемами

Последствия заметно серьёзнее грозят людям с проблемами с вниманием или предрасположенностью к азартным играм.

Игровая зависимость в результате может усилиться. Плюс чрезмерная трата времени и сил на игру истощает нервную систему и усиливает тревогу, заявил психиатр.

Дети

Дети особенно уязвимы, так как у них ещё недостаточно развиты механизмы саморегуляции и внимания.

«Игровые механики, стимулирующие постоянное участие в игре, могут нарушать их нормальное поведение и внимание, что влияет на учебные достижения и социальное развитие», — рассказал психиатр.



Ну и к тому же дети могут не осознавать возможных рисков игровой зависимости и переутомления.

Самое главное об игровой зависимости, или лудомании, собрали в статье нашей энциклопедии.