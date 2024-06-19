Сексоголики: в чем опасность чрезмерной тяги к интиму

Секс может вызывать такую же зависимость, как и алкоголь, и как и любая другая зависимость, снижает качество жизни. Мы подумали, что о болезненной тяге к интиму стоит узнать как можно больше, чтобы избежать последствий в виде разрушенной личной жизни. Разбираться в вопросе нам помогал сексолог Дмитрий Садальский.

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Как проявляется сексоголизм

Существуют определенные признаки нездоровой тяги к интиму, и эти звоночки не стоит пропускать:

Сложно сконцентрироваться на будничных делах, так как все его мысли занимает секс;

При любом удобном случае человек выбирает эротический контент для просмотра;

Сексоголику трудно остановиться лишь на одном половом партнере.

Очень часто сексоголизм путают с высокой половой конституцией, когда человеку нужен секс не менее раза в сутки. Однако, по словам нашего эксперта, хорошее либидо отличается от сексуальной зависимости тем, что последняя разрушает остальные сферы жизни. Дмитрий:

«Постоянные мысли о сексе не дают жить полноценно, вы очень быстро замечаете, что ваша жизнь начинает сыпаться во всех сферах, так как вы теряете фокус в повседневности».



Почему развивается сексоголизм

Гормональный сбой

Высокий уровень половых гормонов прямо влияет на стремление получить секс здесь и сейчас. Как правило, люди с ненормально высоким уровнем тестостерона, который не снижается ни при каких обстоятельствах, очень импульсивны и несдержанны. В крайних случаях, человек, подгоняемый гормонами, может пойти и на преступление ради получения сексуального удовлетворения.

Особенности психики

Нередко сексуальная зависимость идет рука об руку с тревожным расстройством, депрессией и расстройством личности. Дмитрий:

«Сексуальная зависимость не всегда напрямую связана с ментальными проблемами, однако в запущенных случаях стабильность психики страдает и уже отсюда развиваются другие патологии».



Почему сексоголизм может быть опасен

Риск заражения

Если у человека развилась неуемная тяга к сексу, с большой вероятностью он будет стремиться получить близость при любом удобном случае. Как правило, о защите в этот момент сексоголик не думает. В такой ситуации риск заражения опасными вирусами невероятно высок.

Нежелательная беременность

У женщин, страдающих нимфоманией, есть дополнительный момент — риск нежелательной беременности. Так как в таком состоянии трудно контролировать позывы к близости, она решается на любой вид секса, даже не задумываясь о последствиях.

Потери в социальной сфере

Как мы уже говорили, при неконтролируемой тяге к сексу страдают все сферы жизни. Проблемы поджидают сексологика и на рабочем месте, и в кругу друзей, и внутри семьи. В силах близких помочь человеку осознать наличие проблемы, что довольно непросто, и предложить ему посильную помощь, например, помочь с выбором специалиста. Главное, избегайте любой формы осуждения.