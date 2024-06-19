Психолог рассказала о четырех типах привязанности

Все люди разные: одни чрезмерно любвеобильны, а другие, наоборот, избегают отношений. Еще в маленьком возрасте у ребенка закладываются базовые чувства, в том числе и безопасности. Оно зависит от того, насколько родители удовлетворяют потребности, есть ли страхи и как проявляется доверие в семье.

Всего существует четыре типа привязанности.

Первый тип - надежный, считается самым здоровым. Он характеризуется хорошей самооценкой и взаимодействием с окружающими. Такие люди автономны и умеют без проблем строить доверительные и эмоциональные отношения. Скорее всего, в детстве их поддерживали и заботились о них.

Второй тип - тревожный. В этом случае человек часто испытывает нервозность. Ему тяжело понять, когда его действительно любят. Часто предается сомнениям об истинных чувствах окружающих. Самый большой страх - одиночество. Вероятно, что он рос в нестабильной семье с эмоциональными "качелями", когда его то превозносили, то обесценивали. Во взрослом возрасте он может быть подвержен зависимостям, бояться стать отвергнутым. Поэтому иногда сам первый уходит из отношений.

Третий тип - избегающий, при котором люди не допускают каких-либо близких контактов. Зачастую ребенком они не испытывают жажду в тесном общении или излишних утешениях от родителей. Спустя годы они сталкиваются со сложностями в любовной сфере, так как тяжело делятся чем-либо с партнерами и друзьями.

Заключительный тип - симбиоз предыдущих - тревожно-избегающий. Такой человек ценит самостоятельность и независимость, но при этом ему тяжело уладить целую бурю тревоги, которая переходит в постоянное и фоновое состояние. В маленьком возрасте такие люди могли жить с осознанием ненужности.

Психолог отмечает, что относительно точно определить свою привязанность можно только в ходе диагностики со специалистом. А изменить или скорректировать тип можно с помощью психотерапии, сообщает Тульская служба новостей.