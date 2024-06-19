«Она выбрала монстра». Мужчина отказался жертвовать почку умирающей сестре из-за ее супруга

Мужчина отказался пожертвовать почку своей умирающей сестре, потому что она вышла замуж за человека, который в школьные годы над ним издевался. Герой истории поделился ее деталями на форуме Reddit.

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Элли, сестра автора поста, который пожелал остаться анонимным, попала в больницу с неутешительным диагнозом. Для выздоровления ей требовалась пересадка почки.

Все члены семьи прошли медицинское обследование, чтобы выяснить, могут ли они стать донорами. Во всех случаях ответ был отрицательный. Тогда мать Элли позвонила сыну и попросила его обследоваться.

"Я сказал маме, что не буду проходить тестирование, и она очень сильно разозлилась на меня. Она назвала меня мстительным . Чувствую себя виноватым из-за этого".



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Но мужчина отказался от тестирования не из-за того, что ему страшно или попросту лень это делать. Все дело в том, что несколько лет назад Элли вышла замуж за Даррена, который в школьные годы издевался над автором поста. Причем делал это настолько активно и жестоко, что брату Элли этот опыт нанес психологическую травму.

"Первое, что он сказал, когда увидел меня, было: "Черт, Элли, ты не говорила мне, что твой брат — придурок". Элли засмеялась, как и мой отец. Я был немного ошеломлен".



Мужчина отдалился от семьи, так как ему были неприятны шутки на эту тему. С сестрой он с тех пор практически не общался.

Пользователи Сети поспешили поддержать героя истории.

"Не чувствуйте себя виноватым. Она выбрала человека, который был для вас настоящим монстром в детстве и оскорбил вас, как только увидел спустя годы", "Это ваше тело и ваш выбор", "Они — придурки, а не вы. Вы не виноваты".



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