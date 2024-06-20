Пытающейся оправиться после измен двоих мужей 50-летней женщине дали совет

Эксперт по отношениям Колин Нолан дала совет 50-летней медсестре, пытающейся оправиться после онкологического заболевания и того, как и первый, и второй мужья женщины изменяли ей. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

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По словам автора письма, она еще не разведена со вторым мужем. Женщина отметила, что второй супруг изменил ей, когда она проходила лечение от рака матки и восстанавливалась после гистерэктомии. Первый муж также был неверен ей.

«Я борюсь с лишним весом и ненавижу себя, моя самооценка находится на самом низком уровне, и, если честно, я понятия не имею, как с кем-то встречаться. Но я бы хотела попытаться найти прекрасного мужчину, с которым можно было бы наслаждаться жизнью и состариться», — пишет женщина.



В ответ Нолан отметила, что не стоит себя винить — мужья изменяли женщине не из-за лишнего веса или болезни, а из-за того, что это было их решением. Специалистка рекомендовала заняться весом и здоровьем не ради мужчин, а ради лучшего самочувствия.

«А когда вы начнете брать ситуацию под контроль и почувствуете себя лучше физически, ваше настроение и мировоззрение тоже изменятся. Что касается встреч с кем-то, придержите лошадей! Вы еще даже не разведены, так что не давите на себя так сильно», — написала эксперт.



По мнению Нолан, автору письма стоит побыть в одиночестве хотя бы год. За это время ей стоить заняться своим здоровьем и проявить доброту по отношению к самой себе, чтобы встретить нового партнера сильной и уверенной.

Ранее Нолан дала совет паре, встревоженной отсутствием секса в своей жизни, но, несмотря на это, счастливой. Нолан отметила, что брак вполне жизнеспособен, если с отсутствием секса согласны оба партнера, и проблемы могут возникнуть, только если кому-то из партнеров все-таки захочется такой близости.