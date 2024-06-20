Синдром самозванца приходит из семьи, рассказывает психолог

Предприниматель, бизнес-психолог, консультант транснациональных корпораций, основатель Alpha Prime Club Бартош Нафальски назвал причины формирования у человека синдрома самозванца.

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Нафальски в беседе с «Южным Федеральным» пояснил, что синдром самозванца является состоянием, наблюдающемся среди некоторых людей, начинающих заниматься чем-то, в чем не разбираются.

Подобное поведение может давать о себе знать и в личных отношениях, так как в данный момент почти никто не обучает молодых людей, как правильно их выстраивать. Многие люди познают на собственном опыте, как нужно или можно вести себя в отношениях, это в дальнейшем может приводить к разного рода болезненным разочарованиям, пояснил Нафальски.

Причина формирования синдрома самозванца заключается в том, что в детстве человек обучается отношениям от родителей, наблюдая за ними. Исходя из этого, у человека создается картинка, как должны выстраиваться личные отношения.

Со временем человек начинает сравнить имеющуюся у него модель с примерами других людей и накапливать личный опыт. В связи с этим, если родители не понимают, как выстраивать отношения с партнером, то заранее насаживают ложные модели поведения своим детям, а заодно и синдром самозванца, заключил эксперт.

Ранее сообщилось, что детский психолог Дарья Дугенцова считает, что занятие квадробикой до семи лет не представляет опасности для психики.