Как второй знак зодиака, Тельцы известны своей непоколебимой решимостью, любовью ко всему прекрасному в жизни и верностью тем, кто им дорог. Однажды отдав кому-то своё сердце, они остаются верны до конца! Характеристика знака зодиака Телец – это первый шаг на пути к познанию личности, рождённой под этим созвездием, считает астролог Анастасия Соколова.

Черты характера Тельца

Рождённые в период с 21 апреля по 2 мая, Тельцы управляются планетой Венера, небесной правительницей любви, красоты и материальных благ. Они глубоко ценят чувственные удовольствия жизни, начиная от различных кухонь и заканчивая окружением себя прекрасными произведениями искусства. Они известны своим терпеливым и настойчивым подходом к жизни. Предпочитают не торопиться и наслаждаться каждым моментом, а не бросаться с головой в новые начинания. Подробная характеристика Тельца в журнале https://excellencemag.ru/.

Сильные стороны Тельца включают в себя:

Верные и преданные партнёры и друзья Практичные и обоснованные Добрые, заботливые и стремящиеся помогать другим Надёжные и трудолюбивые

“Слабые стороны” Тельца включают в себя:

Временами упрям и негибок Собственник и склонен к ревности в отношениях Устойчив к переменам и привержен традициям Не спешит осваивать новые идеи или идти на риск

Гороскоп и символ Тельца

Астрологическим символом Тельца является бык - могущественное существо, которое идеально воплощает основные черты этого знака зодиака. Бык олицетворяет непоколебимую силу, решительность и способность второго знака выдерживать даже самые сложные штормы. Он также отражает чувственную и земную натуру Тельцов, которые наслаждаются простыми радостями жизни и глубоко ценят окружающий их физический мир. Точно так же, как бык заземлён и связан с землёй, подопечные Венеры находят покой и стабильность в своём материальном окружении и часто ищут утешения в знакомом.

Мифология и история

В греческой мифологии Телец связан с легендой о Зевсе и Европе. В ней верховное божество превратилось в великолепного белого быка, чтобы соблазнить финикийскую принцессу. Эта история перекликается со склонностью этого знака к собственничеству и ревности, поскольку Зевс стремился завладеть Европой для себя. Кроме того, роль быка в этой истории отражает непоколебимую решимость второго знака и их способность добиваться своих желаний.

В египетской мифологии бык имел священный статус и был известен как символ плодородия и изобилия. Культ Быка Аписа, воплощения бога Птаха, глубоко укоренился в древнеегипетской культуре, когда быков тщательно разводили и им поклонялись как живым божествам.

На протяжении всей истории рогатое животное также ассоциировалось с различными сельскохозяйственными фестивалями и ритуалами, отмечающими приход весны и возобновление плодородия земли. Это перекликается с приземлённым подходом Тельцов и их признательностью к миру природы.

Камни при рождении Тельца

Каждый из 12 знаков зодиака ассоциируется с определёнными драгоценными камнями или кристаллами.

Много-много лет назад люди верили, что планеты и стихии, связанные с каждым знаком зодиака, влияют на определённые драгоценные камни. Они думали, что ношение самоцвета, связанного с вашим знаком зодиака, направит эти космические силы и энергии.

Родимые камни считались талисманами, приносящими удачу. Они могли улучшить черты личности и обеспечить защиту в соответствии с сильными сторонами этого знака зодиака. Считалось, что ношение вашего зодиакального камня позволяет вам задействовать природные силы и энергии вашего астрологического знака.

Камень рождения Тельца - изумруд. Тельцы любят стабильность и природу, точно так же, как изумруд символизирует рост и гармонию. Зелёный цвет изумруда напоминает Тельцам о красоте природы и дарит им чувство умиротворения. Это особый камень, который отражает черты характера подопечного Венеры. Помогает им чувствовать себя обоснованными и уверенными в том, кто они есть.

Луна в Тельце и Таро

Лунные знаки позволяют заглянуть в нашу внутреннюю сущность. Хотя вашим восходящим знаком может быть Телец, вашим лунным знаком может быть совершенно другой знак зодиака. В отличие от социальной персоны вашего Солнечного знака, ваш Лунный знак отражает глубочайшие эмоции и инстинкты. Если ваш лунный знак Телец, вы, вероятно, обладаете связью с земными удовольствиями и стабильностью. Вы излучаете заземлённую энергию, находя утешение в знакомом и осязаемом. При Луне в Тельце вы цените безопасность и безотказность и ищете утешения в простых радостях жизни.

Также существует связь между определёнными картами Таро и знаками зодиака. Карта Императрицы больше всего резонирует с Тельцом. Она олицетворяет плодородие, заботу и воплощение ваших желаний в реальность. Это идеально соответствует чувственной, приземлённой атмосфере знака Телец.

Точно так же, как Императрица ассоциируется с ценностью лучших сторон жизни и проявлением изобилия, Тельцы известны своей любовью к жизненным удовольствиям и стремлением создать стабильность и богатство для себя.