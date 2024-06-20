Турагент перечислил плюсы отпуска в одиночестве

Проводимый в одиночестве отпуск таит в себе массу положительных моментов, в число которых входят новые знакомства, заявила в беседе с Пятым каналом эксперт по туризму Татьяна Сапронова. Она добавила, что в этом случае можно насладиться тишиной и выработать для себя комфортные условия отдыха.

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"Людям, живущим в мегаполисе, как мне кажется, необходимо хоть раз в год делать себе такой некий детокс-отдых, чтобы побыть в тишине с самим собой, прислушаться к своим мыслям, к своим желаниям. Понять, что вы можете разобраться в любых картах, локациях, что вам весело с самим собой", — перечислила Сапронова.



Турэксперт заметила, что организация подобного отдыха даст человеку повод гордиться собой, а также позволит выйти из зоны комфорта и отправиться в желаемое путешествие.

Сапронова ранее заметила, что отдых по системе «все включено» таит в себе ряд минусов. По ее словам, клиентов могут не предупредить о том, что не все напитки и продукты входят в оплаченный пакет услуг. Кроме того, отдыхающих могут лишить возможности покидать территорию отеля. Это правило станет проблемой для путешественников, которые хотят прочувствовать всю атмосферу другого государства.