Почему мужчины засыпают после секса

Если партнер «отключается» сразу после оргазма, это может заставить вас чувствовать себя не лучшим образом.

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«Это может сильно расстраивать и разочаровывать партнершу, когда мужчина просто отворачивается от нее после того, что, как мы надеемся, было очень близким, интимным опытом», — объяснила сексолог Селина Нгуен.



Впрочем, это не значит, что мужчинам от вас нужен только секс и они предпочитают видеть сны вместо полуночных разговоров с любимой.

Независимо от пола, после оргазма в кровь попадает целый коктейль химических веществ. Однако у мужчин это, в частности, пролактин, который действительно вызывает сонливость, особенно после секса.

«Даже если сравнивать партнерский секс с мастурбацией, мужской организм, как правило, выделяет примерно в четыре раза больше пролактина, который является нейромедиатором, помогающим нам заснуть», — подчеркнула эксперт.



По мнению специалиста, так происходит в результате эволюции: мужчинам нужно больше времени, чтобы восстановиться перед повторной попыткой.

«Именно поэтому мужчины засыпают, а у женщин вырабатывается больше гормона окситоцина, который способствует объятиям и желанию чувствовать близость и более тесную связь с партнером на эмоционально-ментальном уровне», — рассказала сексолог.



Чтобы избежать недоразумений и обид, можно попробовать перенести секс из спальни в другое место, где уснуть не выйдет. Также могут помочь привычка вместе ходить в душ или эксперименты со светом — возможно, при ярком освещении мужчину не будет так сильно клонить в сон.

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