Почему мужчины засыпают после секса на самом деле
Если партнер «отключается» сразу после оргазма, это может заставить вас чувствовать себя не лучшим образом.
«Это может сильно расстраивать и разочаровывать партнершу, когда мужчина просто отворачивается от нее после того, что, как мы надеемся, было очень близким, интимным опытом», — объяснила сексолог Селина Нгуен.
Впрочем, это не значит, что мужчинам от вас нужен только секс и они предпочитают видеть сны вместо полуночных разговоров с любимой.
Независимо от пола, после оргазма в кровь попадает целый коктейль химических веществ. Однако у мужчин это, в частности, пролактин, который действительно вызывает сонливость, особенно после секса.
«Даже если сравнивать партнерский секс с мастурбацией, мужской организм, как правило, выделяет примерно в четыре раза больше пролактина, который является нейромедиатором, помогающим нам заснуть», — подчеркнула эксперт.
По мнению специалиста, так происходит в результате эволюции: мужчинам нужно больше времени, чтобы восстановиться перед повторной попыткой.
«Именно поэтому мужчины засыпают, а у женщин вырабатывается больше гормона окситоцина, который способствует объятиям и желанию чувствовать близость и более тесную связь с партнером на эмоционально-ментальном уровне», — рассказала сексолог.
Чтобы избежать недоразумений и обид, можно попробовать перенести секс из спальни в другое место, где уснуть не выйдет. Также могут помочь привычка вместе ходить в душ или эксперименты со светом — возможно, при ярком освещении мужчину не будет так сильно клонить в сон.
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