Психолог разъяснил, зачем гулять в обеденный перерыв на работе

Психолог Хакимов порекомендовал гулять во время обеда или вечером после работы . 19 июня отмечается Международный день прогулки, или по-другому — День неспешной прогулки. Этот праздник напоминает, что такой вид активности — самый простой способ снять стресс и отдохнуть. Причём для неё всегда можно найти время. Даже если кажется, что его совсем нет.

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Почему нужно чаще гулять

Нужно выработать привычку как можно чаще прогуливаться, порекомендовал в беседе с РИАМО московский психолог Денис Хакимов.

«Главное — выделить для этого время: чуть раньше выходить из дома утром, пройтись во время обеда или вечером после работы, сделать это регулярной традицией по выходным», — отметил он.



По словам специалиста, прогулка на свежем воздухе — это один из наиболее лёгких, приятных и эффективных способов избавиться от стресса, напряжения и тревожности. Так потому, что психика тесно связана с физиологическими процессами.

«И именно физическая активность, в том числе неспешная прогулка, помогают восстановить психоэмоциональный баланс и поднять общий тонус», — уточнил он.



Качество эффекта прогулки зависит от того, сколько она длится. Оптимальный вариант — 30 минут. Но главное — получить удовольствие от процесса и расслабиться, поэтому не нужно ставить себе строгий план.

Как гулять и худеть

Не секрет, что при ходьбе тратятся калории. Но есть способы усилить их расход. Например, передвигаться задом наперёд. Подробнее о пользе этого способа рассказали здесь.