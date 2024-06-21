Психолог: дыхательная техника может помочь справиться с гневом

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала, что контролировать собственный гнев необходимо для того, чтобы выстроить здоровые отношения с окружающими.

Перед тем, как выплеснуть раздражение, специалист посоветовала сделать глубокий вдох, посчитать до десяти и подумать о последствиях.

Кроме того, в кризисной ситуации могут помочь техники релаксации — медитация, йога, отметила психолог в беседе с газетой «Известия».

«Например, используйте дыхание по квадрату: четыре счёта вдох, четыре счёта пауза, четыре счёта выдох, четыре счёта пауза», — рекомендовала Булгакова.



Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.