Психолог назвал фактор, часто ведущий к разводу

Мужчины и женщины по-разному относятся к развитию отношений в браке, отметил в интервью радио Спутник семейный психолог Андрей Клеверин. Он объяснил, какое расхождение во взглядах может привести к разводу.

Одной из причин эмоционального отдаления супругов часто становится разница в подходах к существующему положению вещей – женщина всегда старается что-то улучшить, а мужчину это не устраивает, поделился наблюдением в интервью радио Спутник семейный психолог Андрей Клеверин.

Между полами есть разница, которая заключается в том, что женщина всегда старается что-либо улучшать, даже когда все вроде бы неплохо, но есть куда двигаться. А у большинства мужчин изначальная логика такая: если что-то работает, лучше не трогать, чтобы не сломалось. Возникает противоречие: женщина старается достучаться до мужчины, что-то ему предложить, а мужчина, наоборот, дистанцируется, уходит от этих разговоров. Тогда женщина испытывает разочарование из-за того, что он не готов с ней это даже обсуждать, – сказал Андрей Клеверин.



По его словам, если не принять мер, то дистанция между супругами в такой ситуации будет расти, и в итоге пара может расстаться.

Последствия могут быть очень плохими: мужчина начнет уже не просто уклоняться от разговора, а задерживаться на работе, придумывать какие-то поводы, чтобы не проводить вместе выходные. То есть начинается не только эмоциональное, но и физическое отдаление, что еще больше усугубляет неудовлетворенность женщины. Это как снежный ком, который начинается с небольшого, а потом набирает обороты, и уже появляются проблемы, которые могут довести до развода, – предупредил Андрей Клеверин.



Чтобы сохранить брак, мужчине и женщине надо научиться правильно выстраивать диалог, советует эксперт.