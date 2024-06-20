Три типичных ошибки невест при выборе свадебного платья

Покупка свадебного платья — одно из самых значимых и запоминающихся событий в подготовке к торжественной церемонии. Стилисты и владельцы бутиков рассказали, какие ошибки на данном этапе девушки совершают чаще всего.

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Предвзятость

Вы можете считать себя истинной последовательницей минимализма, а потом прийти в магазин и влюбиться в самое кружевное свадебное платье на свете.

"Примерьте разные модели и прислушайтесь своим ощущениям, прежде чем сузить поиск до одной конкретной эстетики", — советует глобальный директор бренда Allure Bridals Никки Дидс.



Самоискушение

Нет никакого смысла мерить наряды, которые вы не можете себе позволить. Есть высокий риск испортить настроение и опустошить кошелек.

"Не становитесь жертвой примерки великолепного, но дорогого платья, представленного на витрине магазина. Всегда найдется что-то, что вам понравится в вашем ценовом диапазоне, но если вы с самого начала по уши влюбитесь в дорогостоящее платье, от него будет очень трудно отказаться", — предупреждает Дидс.



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Самообман

Не быть обладательницей якобы идеальных параметров совершенно нормально. Не нужно отбирать платья самых маленьких размеров, лишь бы доказать самой себе, что вы еще ого-го. В свадебном наряде вам должно быть прежде всего комфортно. Какой смысл в празднике, если вы будете задыхаться в тугом платье и с трудом в нем передвигаться?

"Будьте честны со своим продавцом и сообщите ему о своих недостатках, если такие имеются", — поделилась своими мыслями на этот счет свадебный стилист Джеки Аврумсон.



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