Сексуальный интеллект: что это такое и почему он так важен в жизни женщин

В последнее время на просторах Интернета многие люди все чаще встречают термин «сексуальный интеллект» и начинают применять его по отношению к себе и своей ситуации, пытаясь разобраться, обладают ли они им на самом деле. Сексолог и женский наставник Вероника Максимова рассказала, что же такое SQ, а также объяснила, почему он так важен в жизни каждой женщины.

Что такое сексуальный интеллект?

Концепция сексуального интеллекта (SQ) призывает рассматривать интимную близость не с позиций “правильно — неправильно” или “принято — не принято”, а с позиции “нравится мне — нравится моему партнеру”.

Развитый сексуальный интеллект помогает обеспечить интимную близость между двумя людьми, основанную на доверии, принятии и понимании, а не на гонке, в которой нужно преуспеть, быть лучшей, стремиться удовлетворить потребности партнера, следовать стереотипам или равняться на некие стандарты. Используя основы SQ, женщина обретает свободу создавать лучший секс и наслаждаться им, а не быть рабой культурной модели, в которой необходимо чему-то соответствовать. Вероника Максимова Сексолог

Раскрываем формулу

Сексуальный интеллект состоит из трех компонентов, которые необходимо развивать и усиливать:

1. Знания о собственной сексуальности, предпочтениях и желаниях;

2. Эмоциональная осознанность и внимательность к чувствам;

3. Телесные отклики и физиологический комфорт.

То есть, SQ — это объединение трех составляющих: мозга, сердца и тела.

Первый компонент — это информация. Реальные знания о сексе уже давно и прочно смешаны с разного рода мифами, стереотипами, слухами, ложью и “экспертными” мнениями. Нам непонятно, чему верить и от чего отталкиваться. Основа сексуального интеллекта — это ваше стремление вникнуть и разобраться в главных аспектах, непосредственно связанных с сексуальной жизнью. Это ваша осведомленность, которую вы можете получить самостоятельным путем, глубоко и всесторонне вникая в каждый аспект, либо с помощью профессионального сексолога.

Второй компонент — это эмоциональные навыки. Сексуальные переживания занимают значительную часть мыслей людей, эта тема волнует всегда. Главные эмоциональные навыки в процессе развития своего SQ — это чувство доверия и искреннее общение. И это заключается не в том, чтобы стараться угодить партнеру, а в том, чтобы стать более вовлеченной в интимный процесс и внимательной к чувствам любимого человека. Это позволяет спокойно реагировать на любые ситуации в сексе и найти тем самым общий и доверительный язык с партнером.

Третий компонент — телесный комфорт. Развитие SQ предполагает тонкую настройку партнеров друг на друга, учитывающую кинестетические особенности каждого. Это внутренняя способность ощущать как свое тело, так и тело любимого человека, ощущать, где ваше тело находится во времени и пространстве. SQ позволяет сознательно работать с инстинктами своего тела, а не зацикливаться на какой-либо одной технике секса и ее успешном исполнении.