Девушка велела сестре сменить имя собаки, чтобы она назвала им дочь
Женщина приказала сводной сестре сменить имя собаки, чтобы она могла "отдать" его своей будущей дочери. Детали истории приводятся на форуме Reddit.
Автор давно придумала имя для своей будущей дочки. Точнее, его озвучил дедушка мужа: это была его последняя просьба перед смертью.
Женщина близко общалась со сводной сестрой, поэтому поделилась с ней этой историей. Последняя завела собаку раньше, чем на свет родился ребенок, и назвала его тем самым именем.
"Я сказал ей, что это имя имеет для нас особое значение и что я бы хотел, чтобы она дала другую кличку своей собаке. Сестра ответила мне отказом, начала ругаться и говорить, что это глупо".
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Будущую маму очень расстроила такая реакция: все-таки, обратилась с просьбой к близкому человеку и по совместительству подруге.
"Я отреагировала по-детски: начала плакать и сказала ей, что никогда больше не буду с ней разговаривать, если она не изменит имя своей собаки".
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