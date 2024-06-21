Женщины рассказали о самых странных предметах для мастурбации

Женщины, использовавшие для мастурбации не предназначенные для этого вещи, рассказали о самых странных предметах для самоудовлетворения. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Многие женщины признались, что экспериментировали с мебелью.

Ножка стула, который все еще у нас в доме. Каждый раз стыдно на него смотреть. А еще фонарик, ручка от магнитной доски, контроллер Xbox вместо вибратора, - JustAnArtist01, пользовательница Reddit



В качестве вибратора женщины использовали и различную технику.

Мобильный телефон. Старая маленькая Nokia. Звонила на нее с другого телефона в режиме вибрации, было отлично, - Icy_ex, пользовательница Reddit



Некоторые из тех, кто рассказал о необычном опыте, делали дилдо самостоятельно.

Я сделала дилдо с помощью пистолета с горячим клеем. Меня в юности пугал секс, но мысль о проникновении завораживала, потому что при поверхностной стимуляции я не чувствовала ничего. Купить что-то онлайн и оффлайн я не могла, так что импровизировала, - No-Draw7378, пользовательница Reddit



Ранее женщины и мужчины, которые мечтали бы повторить самые захватывающие сексуальные опыты в жизни, поделились своими историями. Многие рассказывали, что на всю жизнь запомнили секс с людьми, с которыми они не были знакомы.