Мужчину с навязчивой секс-фантазией предупредили о ее опасности

42-летний мужчина признался, что мечтает увидеть жену занимающейся сексом с его другом. Эксперт по отношениям Дейдра Сандерс предупредила, что эта навязчивая фантазия опасна, сообщает The Sun.

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Мужчина рассказал, что женат уже шесть лет. Некоторое время назад приятель сделал комплименты его жене, отметив ее прекрасную форму. С тех пор мужчину преследует одна и та же фантазия: он представляет, как жена занимается сексом с его другом.

«Эта мысль возбуждает меня всякий раз, когда мы оказываемся с женой в постели. Я понимаю, что это неправильно, но остановиться не могу. Я не решаюсь откровенно сказать ей об этом, но уже показывал порноролики с сексом втроем, а также куколд-порно», — признался он.



Мужчина добавил, что скоро он, его жена и друг окажутся в загородном отеле, так как поедут на юбилей общего знакомого.

«Я озвучил ему свое желание и даже предложил внезапно постучать в дверь нашей комнаты. Проблема в том, что жена не в курсе. Что я должен ей сказать?» — поинтересовался фантазер.



Сандерс заявила, что мужчина настолько увлекся своими фантазиями, что напрочь забыл о супруге и ее чувствах. В такой ситуации женщина может почувствовать себя буквально куском мяса, который продали другому.

Это может разрушить ваш брак. Подумайте, будет ли воплощение вашей фантазии в реальность таким же приятным опытом, как вы себе представляете, - Дейдра Сандерс, эксперт по отношениям



К тому же подобные действия могут лишить и друга, заверила специалистка. Если мужчина все же намерен продолжать следовать своим желаниям, то ему следует рассказать о фантазиях жене и посмотреть на ее реакцию, заключила она.

Ранее Сандерс дала совет 25-летней девушке, которая два года не занималась сексом, так как во время интимной близости не может совладать со своим телом. Коуч посоветовала ей начать исследовать свое тело без партнера.