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Синдромом дефицита внимания страдают не только дети. Почему он проявляется у взрослых

Невролог Мальцева: риск СДВГ у взрослых растёт из-за стресса и токсинов. Принято считать, что синдром дефицит внимания и гиперактивности — проблема исключительно детская, а взрослые с таким недугом не сталкиваются. На практике всё обстоит иначе: даже они могут бороться с проявлениями синдрома. Почему так происходит, от чего зависит выраженность СДВГ и как минимизировать его проявления? Об этом «Секрету фирмы» рассказала врач-невролог.

Почему синдромом дефицита внимания страдают не только дети
© РИА Новости

Как проявляется СДВГ

Вопреки сложившемуся мнению и названию синдрома, люди с его наличием испытывают переизбыток внимания, а не его недостаток. С этим состоянием трудно справиться, ведь человек не переносит скуки, ему нужна постоянная стимуляция, в поисках которой он всегда находится — будь то фантастическая научная идея, экстремальные виды спорта, зависимости и так далее.

Диагноз СДВГ ставят, если в течение шести месяцев наблюдают ярко выраженные симптомы:

  • невнимательность;
  • сложность с концентрацией;
  • ощущение беспокойства;
  • импульсивность в поступках и речи;
  • богатое воображение;
  • упрямство;
  • нежелание принимать помощь;
  • чувствительность к критике и отказам;
  • нетерпеливость;
  • подверженность зависимостям и компульсивному поведению;
  • негативное самовосприятие и заниженная самооценка.

Почему СДВГ проявляется у зрелых людей

Чаще всего синдром присутствует с детства, но со временем ребёнок становится менее гиперактивным, так как усваивает социальные нормы.

Среди взрослых СДВГ страдают 3–4 человека из 100.

На развитие СДВГ влияют генетические и эпигенетические факторы — то есть условия внешней среды. Если на первые повлиять невозможно, то устранение вторых может существенно улучшить состояние человека.

Так, значимым провоцирующим фактором для развития СДВГ у взрослых выступает стресс. Появление СДВГ также может быть обусловлено воздействием нейротоксинов на плод во время беременности, таких как свинец, ртуть, растворители, пестициды, алкоголь, никотин и т. д. Восприимчивость к нейротоксинам сохраняется на всю жизнь. Со временем срабатывает накопительный эффект, что может вызвать проявление СДВГ у людей любого возраста.

От чего зависит выраженность СДВГ

Дефицит полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 (ДГК и ЭПК) может существенно влиять на выраженность симптомов. Это связано с тем, что поражённые при СДВГ зоны мозга на 80% состоят из ДГК и её достаточное количество защищает мозг от нейротоксинов.

Люди с СДВГ чувствительны к воздействию пищевых красителей, ароматизаторов, консервантов и сахара. У многих людей с СДВГ наблюдают дефициты магния, цинка, железа, которые усиливают тяжесть симптомов.

Существует связь между проявлениями СДВГ и пищевой аллергией. После употребления продуктов-аллергенов наблюдаются изменения в энцефалограмме. На фоне аллергии ухудшается сон, развивается остановка дыхания во сне (апноэ), в результате чего мозг испытывает нехватку кислорода, а гипоксия усиливает проявления СДВГ.

Но есть и хорошая новость: устранение пищевой аллергии или десенсибилизация (терапия, направленная на снижение чувствительности к аллергену) также усиливают эффект медикаментозной терапии СДВГ.

На появление апноэ также влияют заложенность носа и частые инфекции верхних дыхательных путей. Поэтому важно минимизировать вирусную нагрузку, восстанавливать иммунитет и бороться с поллинозом — аллергией на пыльцу.

На течение СДВГ также влияет состояние кишечника: повышенная проницаемость и наличие патогенов усугубляют состояние, вызывают интоксикацию и снижение иммунитета.

Как улучшить состояние при СДВГ

Существенно улучшить состояние при СДВГ можно с помощью комплексного подхода.

  • Минимизировать стрессовые факторы и не забывать о своевременной защите от стресса (стресс-протекции).
  • Наладить сон, чтобы решить проблему гипоксии мозга.
  • Снять повышенную антигенную нагрузку из-за аллергенов: использовать очиститель, увлажнитель воздуха, исключить избыточный приём лекарств.
  • Лечить аллергию.
  • Следить за рационом: лучше употреблять меньше продуктов с искусственными усилителями вкуса, красителями, консервантами, загустителями, антиокислителями, а также ограничить сахар и продукты, содержащие дрожжи.
  • Восстановить полноценные функции ЖКТ при наличии каких-либо проблем: поддерживать желчеотток и здоровое состояние слизистых, профилактировать заражение грибковыми и паразитарными инфекциями, поддерживать оптимальное количество полезных бактерий в кишечнике.
  • Ежедневно обогащать рацион витаминами, кальцием, магнием, органическим йодом, Омега-3, лецитином.
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