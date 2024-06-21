Почему синдромом дефицита внимания страдают не только дети

Невролог Мальцева: риск СДВГ у взрослых растёт из-за стресса и токсинов. Принято считать, что синдром дефицит внимания и гиперактивности — проблема исключительно детская, а взрослые с таким недугом не сталкиваются. На практике всё обстоит иначе: даже они могут бороться с проявлениями синдрома. Почему так происходит, от чего зависит выраженность СДВГ и как минимизировать его проявления? Об этом «Секрету фирмы» рассказала врач-невролог.

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Как проявляется СДВГ

Вопреки сложившемуся мнению и названию синдрома, люди с его наличием испытывают переизбыток внимания, а не его недостаток. С этим состоянием трудно справиться, ведь человек не переносит скуки, ему нужна постоянная стимуляция, в поисках которой он всегда находится — будь то фантастическая научная идея, экстремальные виды спорта, зависимости и так далее.

Диагноз СДВГ ставят, если в течение шести месяцев наблюдают ярко выраженные симптомы:

невнимательность;

сложность с концентрацией;

ощущение беспокойства;

импульсивность в поступках и речи;

богатое воображение;

упрямство;

нежелание принимать помощь;

чувствительность к критике и отказам;

нетерпеливость;

подверженность зависимостям и компульсивному поведению;

негативное самовосприятие и заниженная самооценка.

Почему СДВГ проявляется у зрелых людей

Чаще всего синдром присутствует с детства, но со временем ребёнок становится менее гиперактивным, так как усваивает социальные нормы.

Среди взрослых СДВГ страдают 3–4 человека из 100.



На развитие СДВГ влияют генетические и эпигенетические факторы — то есть условия внешней среды. Если на первые повлиять невозможно, то устранение вторых может существенно улучшить состояние человека.

Так, значимым провоцирующим фактором для развития СДВГ у взрослых выступает стресс. Появление СДВГ также может быть обусловлено воздействием нейротоксинов на плод во время беременности, таких как свинец, ртуть, растворители, пестициды, алкоголь, никотин и т. д. Восприимчивость к нейротоксинам сохраняется на всю жизнь. Со временем срабатывает накопительный эффект, что может вызвать проявление СДВГ у людей любого возраста.

От чего зависит выраженность СДВГ

Дефицит полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 (ДГК и ЭПК) может существенно влиять на выраженность симптомов. Это связано с тем, что поражённые при СДВГ зоны мозга на 80% состоят из ДГК и её достаточное количество защищает мозг от нейротоксинов.

Люди с СДВГ чувствительны к воздействию пищевых красителей, ароматизаторов, консервантов и сахара. У многих людей с СДВГ наблюдают дефициты магния, цинка, железа, которые усиливают тяжесть симптомов.



Существует связь между проявлениями СДВГ и пищевой аллергией. После употребления продуктов-аллергенов наблюдаются изменения в энцефалограмме. На фоне аллергии ухудшается сон, развивается остановка дыхания во сне (апноэ), в результате чего мозг испытывает нехватку кислорода, а гипоксия усиливает проявления СДВГ.

Но есть и хорошая новость: устранение пищевой аллергии или десенсибилизация (терапия, направленная на снижение чувствительности к аллергену) также усиливают эффект медикаментозной терапии СДВГ.

На появление апноэ также влияют заложенность носа и частые инфекции верхних дыхательных путей. Поэтому важно минимизировать вирусную нагрузку, восстанавливать иммунитет и бороться с поллинозом — аллергией на пыльцу.

На течение СДВГ также влияет состояние кишечника: повышенная проницаемость и наличие патогенов усугубляют состояние, вызывают интоксикацию и снижение иммунитета.

Как улучшить состояние при СДВГ

Существенно улучшить состояние при СДВГ можно с помощью комплексного подхода.