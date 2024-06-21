Психолог объяснила, почему опасно заниматься сексом на первом свидании

Вопрос занятий сексом на первом свидании является сложным, поскольку взаимоотношения в парах после физической близости складываются по-разному, поделилась мнением с NEWS.ru психолог, сексолог Александра Миллер. По ее словам, в этом деле необходимо опираться в первую очередь на свои ощущения и доверие к партнеру. Тем не менее она посоветовала женщин избегать таких ситуаций, чтобы уберечь свою психику.

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В этом вопросе все весьма относительно. Есть много пар, у которых случился секс на первом свидании, а далее закрутился роман, родились дети и они счастливо живут. Если людей захлестывает страсть, то, конечно, можно заняться сексом на первом свидании. Все зависит от ваших внутренних ощущений, доверия к партнеру и цели встречи, — пояснила она.



Миллер отметила, что мужчины часто сталкиваются с неуравновешенными женщинами, которые после секса видят мужчину в качестве спутника на всю оставшуюся жизнь. По ее словам, виной тому являются женские гормоны. Свой отпечаток также накладывают национальные, культурные и религиозные установки., добавила она.

С такой легкостью, как мужчины, женщины не относятся к сексу. Мужчины после секса думают только о том, что можно было бы это повторить и все. Они даже не всегда помнят лицо женщины, максимум — ощущения, — подчеркнула эксперт.



Психолог посоветовала женщинам задуматься о своей личной безопасности и отказаться от секса на первом свидании. По ее словам, это позволит обезопасить психику, пока отношения не перерастут в серьезное русло.

Психолог Дарья Дугенцова ранее объяснила, что типаж «плохого парня» чаще привлекает молодых девушек и подростков, потому что этот образ романтизируют в книгах и фильмах. По ее словам, когда женщина приобретает больший жизненный опыт, то ее ценности и взгляды меняются, и она начинает разборчивее подходить к выбору партнера.