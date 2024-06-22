Почему женщинам стоит отказаться от секса на первом свидании

Вопрос занятия сексом на первом свидании можно назвать сложным, поскольку взаимоотношения в парах после близости всегда складываются по-разному, отметила психолог, сексолог Александра Миллер. И хотя она советует опираться на личные ощущения, лучше избегать таких ситуаций, чтобы сберечь психику.

«В этом вопросе все весьма относительно. Есть много пар, у которых случился секс на первом свидании, а далее закрутился роман, родились дети, и они счастливо живут. Если людей захлестывает страсть, то, конечно, можно заняться сексом на первом свидании. Все зависит от ваших внутренних ощущений, доверия к партнеру и цели встречи», – объяснила сексолог.



Миллер рассказала, что мужчинам часто приходится сталкиваться с неуравновешенными женщинами, которые после секса видят в партнере спутника на всю жизнь. Психолог пояснила, что в этом виноваты женские гормоны.

По словам специалистки, женщины не так легко воспринимают секс, как мужчины. Как правило, после близости мужской пол думает только о том, что не прочь повторить, и могут даже не запомнить лицо женщины.

Миллер же советует позаботиться о собственной безопасности и отказаться от секса на первом свидании. Это позволит уберечь психику, пока отношения не перейдут на новый уровень, цитирует слова сексолога NEWS.ru.

Ранее в беседе с психотерапевтом Юлией Хадарцевой нам удалось выяснить, почему некоторые люди предпочитают вступать в свободные отношения. Она утверждает, что из всех причин чаще встречается побег от ответственности.