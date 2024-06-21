Что читать летом: пять новых увлекательных романов

Лето — идеальное время для новых литературных открытий. Отправляйтесь в мир книг и познакомьтесь с пятью увлекательными романами, которые помогут вам окунуться в захватывающие истории и незабываемые приключения.

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Франсин Проуз, «Ведьма»

Нью-Йорк, 1953 год. Саймон Патнем, недавний выпускник Гарварда, начинает работать в престижном издательстве. Для молодого человека из скромной еврейской семьи это шанс приобщиться к блестящему миру литературной элиты. Однако первое задание — редактирование бульварного романа о суде над Этель и Джулиусом Розенбергами — заставляет Саймона задуматься о цене успеха. В разгар охоты на ведьм, когда любое сочувствие коммунистам карается, Саймон вынужден скрывать, что его мать была подругой Этель. Ситуация осложняется знакомством с автором рукописи, эксцентричной Аней Партридж, пациенткой психиатрической клиники. Погруженный в водоворот интриг, Саймон пытается распутать нити этой запутанной истории.

Роман британского классика Мартина Эмиса предлагает новый взгляд на тему Холокоста и Второй мировой войны. «Зона интересов» — это одновременно любовная история и антивоенная сатира. Трое рассказчиков — комендант концлагеря, его офицер и еврей-заключенный — погружают читателя в мир абсурда и трагизма. Эмис использует мелодраматизм и кажущуюся легкость сюжета, чтобы подчеркнуть глубину и трагичность событий, добавляя в разговор о прошлом уникальные интонации и оттенки.

Петер Фламм, «Я?»

Псевдоним психиатра и писателя Эриха Моссе, Петер Фламм, известен своим романом «Я?», опубликованным в 1926 году. Вернувшийся с Первой мировой войны военный врач Ханс Штерн страдает от душевных травм, которые раскололи его личность. Он не уверен, кто он на самом деле — доктор Штерн или пекарь Вильгельм Беттух. Реальность и фантазии переплетаются, создавая яркую и эмоционально насыщенную картину. Фламм виртуозно передает борьбу добра и зла, войны и мира, любви и ненависти в одном сознании.

Анн Берест, «Почтовая открытка»

В январе 2003 года главная героиня находит в почтовом ящике открытку с изображением Парижской оперы и именами ее предков, погибших в Освенциме в 1942 году. Двадцать лет спустя она решает выяснить, кто отправил эту открытку и почему. Эта история — поиски семейных корней, воспоминания о прошлом и попытка понять трагедию, затронувшую многие поколения.

Нерон Голден прибывает в США при таинственных обстоятельствах вместе с тремя сыновьями и поселяется в особняке на Манхэттене. Историю этой влиятельной семьи, полную неожиданных поворотов, рассказывает их сосед, молодой кинорежиссер Рене. Он становится не просто наблюдателем, но и активным участником событий, разворачивающихся в жизни Голденов.