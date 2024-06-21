Ревность: как перестать отравлять жизнь себе и партнеру

Когда в последний раз вы чувствовали прилив ревности? Возможно, это было всего несколько минут назад. Ревность очень близка к зависти, эти чувства знакомы всем. Может быть, кто-то из друзей празднует какое-то событие — свадьбу, рождение ребенка, повышение на работе, покупку квартиры. Или любимый человек уделяет кому-то другому повышенное внимание. Может быть, вы обнаружите, что постоянно, почти хронически ревнуете, когда находитесь в отношениях. Что бы ни послужило поводом, ревность, это коварное зеленое чудовище, легко вклинивается в вашу жизнь и мысли.

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«Чувство ревности обычно возникает из-за неуверенности в себе, — объясняет психолог Мария Леббен. Это "фундаментальный страх, что вы не достойны или не заслуживаете того, что есть».



Это негативно, неприятно и нездорово для вас, а иногда и вредно для других. Чувство ревности может снижать самооценку, усиливать эмоциональную нестабильность и разрушать отношения. Как перестать ревновать?

Превратите ревность в личное отражение

Чаще всего негативные чувства связаны не с человеком, которого вы ревнуете, а с тем, что происходит в вашей жизни.

«Неуверенность в своей способности получить то, что вы так хотите, часто бывает необоснованной или неправдивой», — объясняет Мария. «Независимо от того, насколько обоснованны ваши опасения, вера в то, что вы никогда не будете так же хороши, как кто-то другой, или не будете иметь то, что есть у него (так же легко), может быть очень болезненной и чрезвычайно травмирующей».



Вместо того, чтобы тратить время и энергию на размышления о чужих успехах или достижениях (и убеждать себя в том, что они их не заслуживают, в отличие от вас), измените свое мировоззрение. Это будет не просто и не быстро. Двигайтесь в направлении своей мечты каждый день: делайте маленькие шаги, будьте снисходительны к себе.

Примите меры, чтобы перестать ревновать

Вместо того чтобы считать, что чужие достижения затмевают ваши, используйте их для вдохновения. Можно даже общаться с человеком, которому вы завидуете (и потому ревнуете к нему), чтобы учиться у него. Как только вы поймете, как именно эти люди достигли того, чего хотите вы, займитесь делом; не для того, чтобы соревноваться с ними или побеждать, а для того, чтобы найти похожую цель и достичь ее.

«Когда вы занимаетесь любимым делом, вы перестаете замечать, что делают остальные. Поскольку вы сосредоточены на себе, то вас вообще меньше волнует, что там у других».



Остановите ревность в отношениях на корню

Вы когда-нибудь чувствовали жжение в груди или кружение в голове, когда ваша вторая половинка общается с кем-то, кто кажется ему привлекательным или с кем он раньше встречался?

Хотя ревность часто считается признаком любви, Мария полагает иначе.

«Ревность — это признак неуверенности в себе и собственничества по отношению к партнеру», — объясняет она. «С другой стороны, это также может быть признаком того, что вы боитесь потерять любимого человека».



Чтобы справиться с мыслями о ревности и укрепить ваши отношения, необходимо разобраться в корне проблемы.

«Поговорите с партнером о неравном уровне обязательств, заботы или ненадежности», — добавила она. «Некоторые люди жаждут внимания, чтобы компенсировать чувство собственной неполноценности, и любят создавать сценарий ревности, чтобы почувствовать свою значимость».



По словам психололога, решение проблемы ревности может способствовать здоровому общению и установлению границ.

«Это и есть работа равных отношений между двумя эмоционально зрелыми людьми», — говорит она.



Культивируйте любовь к себе

Подавление своих чувств путем их игнорирования может показаться очевидным способом остановить ревность, но она часто связана с глубинными проблемами низкой самооценки и неуверенности в себе.

«Ревность часто коррелирует с низкой самооценкой и может быть вызвана неуверенностью в себе, нездоровыми отношениями или страхом», — объясняет Мария.



Это может происходить из-за жесткой внутренней критики в виде негативных высказываний в свой адрес.

Психолог говорит, что нелишним будет обратиться за профессиональной помощью.