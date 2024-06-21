Как использовать юмор на работе так, чтобы стать лучшим лидером

Чувство юмора действительно является важнейшим инструментом хорошего лидерства. Хорошие шутки положительно сказываются на работе сотрудников и позволяют им воспринимать своих лидеров как более эффективных.

Часто управленцы в юморе совсем не разбираются. В результате он используется ими неправильно. Некоторые же лидеры вообще избегают шуток.

Юмор — это любая форма общения, при которой возникают неожиданные или удивительные значения слов, что приводит к развлечению аудитории. Соответственно, юмор лидера представляет собой любое сообщение, вербальное или невербальное, которое передаётся лидером и является забавным или смешным для сотрудника.

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Пол, культурное происхождение, чувствительность к юмору — это то, что влияет на то, как шутки человека будут восприняты другими. Сотрудники с большей вероятностью оценят юмор лидеров, если у этих работников качественные и доверительные отношения с руководителем, они чувствуют, что юмор используется с хорошими намерениями, юмор соответствует ситуации, шутка безобидна для них и для других.

Эффективная передача юмора аналогична любому другому рассказыванию историй. Лидер должен овладеть искусством подачи юмористического послания, используя соответствующие тон голоса, позу и диапазон выражений лица и тела, уделяя особое внимание выбору момента. Кроме того, руководители должны уметь слушать своих сотрудников, реагировать на их высказывания, знать, какая эмоциональная реакция может быть у разных сотрудников.

Конструктивным юмор будет в случаях, когда жизнь сотрудников находится под угрозой, в тяжёлых либо катастрофических ситуациях. Никогда не используйте негативный юмор (например, сарказм или агрессивный юмор), так как он унижает либо запугивает работников. Не стремитесь стать стендап-комиком на работе. Будьте естественны и спонтанны.