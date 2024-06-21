Как понять, что увлечение селфи стало серьезной проблемой

Чрезмерное увлечение селфи может говорить о некоторых проблемах с самооценкой и психикой. Об этом рассказал клинический психолог и аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

«Чрезмерное внимание к лайкам и комментариям может привести к зависимости от похвалы и одобрения извне, что, в свою очередь, может негативно сказаться на психическом здоровье, способствуя развитию низкой самооценки», – сказал Игорь Мартынов.



Кроме того, если человек становится зависим от чужого мнения, особенно комментаторов в соцсетях, то у него может развиться депрессия и тревожность. Нередко другим побочным эффектом становится постоянное сравнения себя с другими людьми, что приводит к чувству недостаточности и неудовлетворенности.

Эксперт также указал на признаки, по которым можно сделать вывод, что увлечение селфи стало проблемой. Среди них он выделил постоянное обновление соцсетей для публикации селфи, оценку своей ценности и привлекательности по количеству лайков, а также появление чувства тревоги или депрессивных состояний при низкой активности в соцсетях, передает РИАМО.

Психолог призывает быть внимательными к своим эмоциям и поведению в социальных сетях, чтобы избежать потенциальных негативных последствий для психического здоровья.

Ранее психолог Мартынов сообщил, что частые панические атаки могут привести к более серьезным проблемам. Эксперт раскрыл, как это можно побороть.