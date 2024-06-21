Мужчину-абьюзера можно разоблачить по отношению к подругам

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире подвергалась сексуальному или физическому насилию. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Она привела в пример конкретную ситуацию, по которой можно разоблачить абьюзера.

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«Например, мужчина говорит: «Мне не нравится твоя подруга Наташа, у нее какой-то вызывающий внешний вид, какие-то посты непонятные пишет, давай мы ее исключим из твоей жизни, я забочусь о тебе, хочу, чтобы у тебя были достойные подруги». В этом месте стоит насторожиться», — отметила Смолярчук.



Она добавила, что жертвами абьюзеров чаще всего становятся девушки из благополучных семей, которые не сталкивались с насилием.

Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский до этого рассказал «Газете.Ru», что распознать абьюзера в переписке помогут несколько «красных флагов»: обычно абьюзеры сильно форсируют события, пытаются все контролировать и имеют проблемы с гневом.