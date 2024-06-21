Почему нам грустно в день рождения: мнение психолога

Поздравления, подарки, повышенное внимание — казалось бы, надо радоваться празднику, а настроение оставляет желать лучшего. Задавались вопросом, почему так происходит? Ответ есть у психологов.

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«Дни рождения могут быть сложными в эмоциональном плане. Этот праздник напоминает нам о том, что время идет, и том, что уже не вернуть», — объяснила психолог Наташа Трухильо в интервью Yahoo Life.



Психологи выделяют несколько возможных причин хандры по случаю дня рождения. И одна из основных — это страх старения. Специалисты напоминают, что преуспеть можно в любом возрасте, поэтому не стоит списывать себя со счетов, если вы добились меньшего, чем планировали. Еще одна проблема — завышенные ожидания. Считается, что этот особенный день должен быть идеальным, что по факту сложно устроить.

Если вас греют воспоминания о беззаботных праздниках в детстве с друзьями и тортом — почему бы не воспользоваться уроком из прошлого? Ощущение счастья, вероятно, было обусловлено детской непосредственностью: чтобы отлично провести время, вам было достаточно малого. Чтобы праздник прошел на ура, не лишним будет отключить внутреннего критика. А задуматься о жизни и подвести промежуточные итоги можно в любой другой день.

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