Как повысить эффективность обучения: рабочие советы

Делимся советами для тех, кто хочет повысить эффективность обучения. Подробно расскажем какие шаги помогут добиться желаемых результатов.

Способность учиться помогает во многих сферах жизни. Рассказываем, как повысить эффективность обучения самому, от чего она зависит и какие методы работают лучше всего. Пару советов можно взять на заметку для детей и подростков.Из материала вы узнаете, почему заучивание наизусть не помогает, зачем ставить промежуточные цели и как лучше вести заметки — от руки или в электронном виде.

Установка четких целей и планирование

Планирование особенно пригодится при самообразовании, когда подгонять придется самого себя. Цель и составленная программа будут мотивировать и напоминать, ради чего вы учитесь.

Четкость целей

Желания учиться недостаточно. Целеполагание мотивирует и сфокусироваться на результате. Возможностей вокруг много, в них легко запутаться и почти сойти с ума. Но если вы не до конца понимаете, зачем идти на новый курс, вы рискуете быстро сдуться.

Эффективная цель — измеримая, конкретная и достижимая. Укажите, какими навыками хотели бы обладать, и добавьте временные рамки. После выполнения необходимых задач вы должны получить результат — это цель.

Примеры:

за три месяца научиться писать код;

за восемь месяцев перейти на уровень Intermediate в английском;

за два года стать кулинаром;

за два месяца освоить навык слепой печати и тратить на работу 6-7 часов в день вместо 8.

Планирование действий

План — маршрут, по которому нужно двигаться для достижения цели. Вы сможете распределить время и ресурсы и четко увидеть, почему выбранные действия важны для получения результата.

Задачи можно ставить без привязки ко времени или прописывать их с конкретным сроком. В первом случае вы ориентируетесь на освоение навыка.

Разберем на примере. Человек захотел получить профессию SMM-специалиста, пока параллельно работает в офисе. Поставил срок в год для плавного вхождения в сферу.

Какие этапы получится выделить:

за неделю найти подходящий курс или индивидуального наставника;

за 6-7 месяцев пройти обучение;

за неделю составить портфолио и резюме;

за месяц найти первых заказчиков.

Этапы можно дробить на мелкие задачи — расписать подробнее, сколько времени будет затрачено на освоение нового навыка.

При необходимости меняйте цели и планы. Не будьте диктатором по отношению к себе. Сохраняйте спокойствие, если что-то пошло не так: если выполните 50-80% всех задуманных планов — это уже классный результат.

Эффективное управление временем

Чтобы успевать учиться и жить, стоит построить график: выделить приоритеты и оставить время для отдыха.

Приоритизация задач

Когда дни и месяцы расписаны, сложнее отклоняться от намеченной цели. Но трудно определить, какие задачи важнее других.

Как расставить приоритеты в обучении:

Отделяйте срочное от важного. Вы хотите пойти в автошколу и пройти курсы повышения квалификации. Обе задачи важны, но через полгода сентябрь, а вы планировали научиться водить и возить ребенка в школу и на кружки. Нынешний доход и положение на работе вас устраивают, даже если в ближайшие полгода не будет изменений. В приоритете остается автошкола.

Разделяйте задачи с одинаковым приоритетом. Можно руководствоваться личным интересом, желанием и т.п. Копирайтер хочет научиться делать лендинги и писать посты в социальные сети. Обе задачи равносильны и важны для него — просто разные навыки. Но он выбирает первым делом научиться писать лендинги: исходит из будущего гонорара и любви к формату текста.

Отказывайтесь от хороших, но ненужных задач. Нормальная практика пересматривать приоритеты, чтобы оставаться на верном пути.

После обучения новой профессии у вас стоит задача узнать, как составить резюме. Но времени не остается: вы уже работаете с клиентами, которые приходят по сарафанному радио. На данный момент можно отказаться от составления резюме и вернуться к нему, когда будет время. Заодно укажите в нем проекты, с которыми удалось поработать.

Указанные принципы планирования можно применять ко всем сферам жизни и продумывать дни, недели и месяцы.

В процессе обучения хочется всё успеть, но не забывайте про сон, прогулки на свежем воздухе и правильное питание. Всё это улучшает самочувствие, а значит, вы сможете быстрее усваивать материал.

Техники управления временем

Времени всегда не хватает, но на самое важное его достаточно. Тайм-менеджмент позволит больше успевать, продуктивнее учиться и не забыть про здоровье. Подобрали несколько универсальных методик.

Метод помидора (Pomodoro)

Вам нужно засечь на таймере 25 минут и в течение этого времени сосредоточенно учиться или работать, не отвлекаясь. После сделайте перерыв 5 минут. Повторите три раза цикл из 25-минутного труда и 5-минутного перерыва. Сделайте длинный получасовой отдых.

Интервалы можно задать любые: если долго концентрируетесь, то можно увеличивать время до 45-50 минут.

Техника двух минут

Вам нужно выполнить какую-нибудь задачу, которая не займет более двух минут — оставить номер телефона в заявке на обучение или ответить на вопросы анкеты для курса. Плюс техники в том, что вы разгружаете мозг: эти задачи больше не стоят в списке.

Методика поможет, когда трудно начать какую-то задачу. Нужно прочитать книгу или большую статью, но вы откладываете и откладываете. Скажите себе, что потратите только две минуты (допустимо подставить любой промежуток времени — три, пять или 10 минут). Вы не заметите, как погрузитесь в книгу или статью.

Метод лягушки

В начале дня надо выполнить самое неприятное дело. Подсознательно мы откладываем задачи, но не перестаем тревожиться. Начните со сложного дела, а после занимайтесь более приятными. Заодно похвалите себя.

Используйте методику «Хронометраж» для понимания, на что уходит ваше время. Записывайте все действия, в том числе перерывы на перекусы, просмотр YouTube и скроллинг соцсетей. Спустя неделю наблюдений зафиксируйте выводы: возможно, получится выделить пару часов на обучение или продуктивные дела.

Использование разнообразных методов обучения

Метод обучения — это то, каким образом вы черпаете знания или практикуетесь. Способы учиться меняются. С появлением компьютера и интернета обычным делом стали образовательные блоги и видеолекции, а раньше люди получали знания в основном из книг.

Поиск наилучшего метода

Один метод подразумевает пассивную модель, когда вы слушаете лекцию, а в другом — вы активно взаимодействуете с лектором и присутствующей группой. Чем больше способов вы задействуете, тем эффективнее и быстрее усвоится информация. Одного чтения недостаточно.

Методы можно классифицировать по разным критериям. Рассмотрели распространенные:

По форме организации:

- групповые — тренинги, разборы реальных случаев из работы;

- индивидуальные — самообразование, чтение полезной литературы.

По характеру взаимодействия:

- интерактивные — деловые игры, мозговые штурмы, обсуждения;

- фронтальные — лекции, вебинары.

По активности участников:

- активные — дискуссии, семинары, игры;

- пассивные — чтение книг, лекции, экскурсии.

Экспериментирование

Самый простой метод обучения — доклад или выступление, когда педагог или лектор объясняет тему в виде монолога, приводит доказательства, сравнения и примеры. Практика популярна в школах, высших учебных заведениях, в блогах на YouTube.

Классические варианты можно разбавлять современными способами обучения, сделать процесс получения новых знаний увлекательным:

Разбор кейса. Ученики разбирают ситуацию из реальной практики. Прием помогает включить мышление, проанализировать и принять решение, как поступили бы вы. Разборы кейсов часто встречаются в бизнес-образовании.

Проектный метод. Студенты разрабатывают проект, а педагог консультирует. Прием повышает самостоятельность, учит работать в коллективе.

Деловые игры. Для учеников моделируют ситуации, и им нужно применить знания на практике, подготовиться к рабочим проектам.

Запись и визуализация информации

Новую информацию лучше фиксировать. Одновременно вы ее анализируете, выделяете главное, понимаете взаимосвязи.

Суть не в том, чтобы записывать, а потом перечитывать. Заметки помогают направить внимание: в голове остается информация, даже если вы больше не откроете конспекты.

Есть термин «практика извлечения»: когда вы пытаетесь вспомнить материал, с подсказками или без, и он остается в памяти надолго.

Практика и повторение

Мы забываем почти половину информации через час после лекции. Не зря говорят, повторение — мать учения.

Регулярная практика.

Это лучший способ заучивать теорию. Если пока нет возможности применить знания в реальности, можно через практические способы и моделирование ситуаций запомнить информацию.

Имитируйте экзамен.

Подготовьте вопросы, напишите их на листе и вытаскивайте как билеты на экзаменах. Вы поймете, какую информацию стоит повторить. На курсах или в учебных заведениях педагоги еще готовят тесты.

Используйте метод «Дворец памяти».

Помните чертоги разума Шерлока? Техника действительно существует. Ее суть в том, что определенную информацию надо связать с объектом, комнатой, помещением. Чем иррациональнее, тем лучше — мозг проще запоминает необычные вещи.

Например, нам нужно выучить последовательность правления советских руководителей. Можно составить маршрут по комнате, где штаны ассоциировать с Хрущевым, а зеркало — с Брежневым.

Джон Дженкинс и Карл Далленбах на основе эксперимента сделали вывод, что те участники, кто засыпал после получения информации, запоминали ее лучше тех, кто бодрствовал. Попробуйте также поэкспериментировать: изучать материал утром, днём и на ночь, — и оценить, когда вы помните конспект лучше всего.

Повторение

Выучить формулы, даты, иностранные слова сложнее. Помогут специальные методики запоминания информации.

Интервальное повторение.

Материал необходимо повторять практически сразу, тогда меньше шансов учить заново.

Делайте через интервалы: сразу после чтения или прослушивания → через 20 минут после первого повторения → через 8 часов после второго → через сутки после третьего.

Промежутки условные. Можно их расширить, и повторять через несколько недель и месяцев.

Активное припоминание.

Метод основан на извлечении информации из памяти. Попробуйте создать карточки: на одной стороне укажите вопрос, на другой — ответ. Возьмите три коробки. Первая коробка предназначена для карточек, которые надо повторять ежедневно, вторая — раз в три дня, третья — раз в шесть дней.

Достаньте карточку из первой коробки. Отвечаете правильно — карточка уходит во второй ящик, неправильно — остается. Вы будете повторять материал в зависимости от того, насколько хорошо его запомнили.

Иногда вебинар назначают на неудобное время, а сохранять его не планируют. На помощь приходят специальные сервисы для записи экрана рабочего стола, чтобы записать видео и пересмотреть его в свободное время:

Экранная Камера — программа для захвата экрана с возможностью редактировать видео. Ролик можно сохранить в удобном формате, например, чтобы просматривать лекции в телефоне или на планшете. Программа с простым интерфейсом на русском языке. Bandicam — программа для записи видео в высоком качестве. Инструмент редактирования есть, но больше подходит педагогам, например, чтобы выделить что-нибудь курсором. Лекции можно напрямую выгрузить на YouTube. В бесплатной версии получится записать не более 10 минут. Free Cam — программа для скринкаста с возможностью обрезать видео, озвучить его, выложить в соцсети. Приложение бесплатно, сохраняет записи в формате WMV.

Сотрудничество и общение

Когда-то именно обмен опытом и знаниями помог человечеству выжить. Сейчас наша жизнь зависит не только от этого, но общение с профессионалами и наставниками делает обучение более эффективным.

Обмен опытом

Опытом обмениваются на семинарах, при наставничестве и кураторстве, на коллективных вебинарах и мозговых штурмах. Любой курс, обучение по работе или для личных целей будет включать общение с коллегами, наставниками и преподавателями. Мы черпаем информацию от компетентных людей.

Есть также непрямые методы обмена опытом, когда информацией может делиться одна сторона:

создание базы знаний и подборок с полезными ресурсами; участие в узкотематических беседах; чтение или, соответственно, написание статей.

Групповые проекты

Групповые проекты помогают повысить мотивацию, особенно у молодых студентов, глубоко проанализировать материал.

Плюсы:

общение, обмен идеями, взаимодействие;

умение отстаивать свою позицию, объяснение с помощью доказательств и примеров;

применение теоретических знаний на практике;

выявление лидеров, которые ведут группу, координируют ее.

Например, в медицинской области можно придумать проект по изучению заболевания. Разделить участников на врачей, исследователей, пациентов.

Оценка и коррекция

Обучение проблематично оценить по показателям. Но можно получить представление, есть ли результаты и что нужно изменить, если их нет.

Оценка прогресса

Через оценку прогресса вы получите необъективные данные, но поймете, много ли материала усвоили, какие навыки сформировали.

Приведем основные методики:

Тестирование. Его используют на курсах, платных обучениях. Самый простой способ оценить, что вы уже знаете, и какие проблемы надо восполнить.

Обратная связь от наставника. Ментор — более опытный человек, и знает, какой прогресс можно ожидать на определенных этапах обучения.

Результаты основной деятельности. Обучение было эффективным, если показатели в работе изменились. Можно оценивать по метрикам: количеству продаж, среднему чеку, скорости работы, темпам роста выручки.

Например, вы прошли курс, чтобы лучше продавать, быстрее налаживать коммуникацию с людьми. Если заметили, что стали увереннее в общении, а количество сделок выросло, значит, результат есть.

Коррекция плана

Поможет составление списка ожиданий и реальности. Нужно сопоставить выполненные задачи с намеченными. Например, вы планировали изучать по 20 новых слов на французском, но за месяц так и не сдвинулись с мертвой точки. Пора пересмотреть задачу: изменить количество слов или учить их раз в 2-3 дня.

При оценке прогресса можно ориентироваться на внутренние ощущения. Допустим, вам необходимо выучить язык для командировки. В качестве теста возьмите ситуацию из реальной жизни — заехать в отель, заказать такси или обед в кафе, и всё на французском языке. Если вы не можете вспомнить подходящие слова, составить правильно предложения, значит, нужно пересмотреть план: сдвинуть сроки, сделать акцент на ситуативных фразах.

Заключение

Чтобы обучение было продуктивным, а информация запомнилась надолго, советуем применить несколько хитростей:

поставить цель и разбить ее на задачи;

управлять временем с помощью техник — это поможет быстрее концентрироваться и не распыляться на другие дела;

конспектировать и визуализировать информацию;

повторять материал;

оценивать свой прогресс.

Попробуйте разные советы из нашей статьи. Постепенно вы найдете подходящие для себя способы запоминать больше и эффективнее. Обучение станет в удовольствие, а не в тягость.