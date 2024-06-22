Ирина Пинчук рассказала о своих «истериках», после вторых родов

О своих беременностях, как и периодах после родов, звезда «Дома-2» всегда рассказывала честно и без прикрас, но об одном факте все-таки недоговорила. После появления второго сына на свет Ирина Пинчук публиковала фото в слезах и говорила, что эмоции взяли верх всего на один день. А накануне, когда речь о послеродовой депрессии снова зашла в ее блоге, раскрыла, что ситуация была куда серьезнее.

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Поклонница поинтересовалась: «накрывало» ли Ирину после вторых родов, и она ответила утвердительно.

«Без помощи я бы не справилась. Мамы, которые с детьми без помощи, — какие-то супермены. Я так не могу», — отметила блогерша. А следом раскрыла, что во время истерики испытывала множество страхов. Например, боялась, что будет любить одного из сыновей больше, не знала, как будет выглядеть ее «новая» жизнь, не хотела «обостренного» чувства по поводу того, что она «плохая мать». «Ответственности стало больше, а от нее не всем комфортно. Страха много в целом из-за того, что еще не испытала, но уже себя накрутила и поверила, что все сложно будет», — поделилась звезда телестройки.



Ранее Пинчук раскрыла детали предстоящей пластической операции и назвала ее шокирующую стоимость. И несмотря на свое решение сделать абдоминопластику, знаменитость продолжает правильно питаться и стремительно худеет.

* Запрещен в РФ.