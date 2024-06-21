Сомнолог объяснила, какие сны о работе говорят о стрессе

Сны о работе могут свидетельствовать о стрессе и скрытых страхах, если там происходят неприятные события, объяснила в интервью НСН член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова.

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Исследование сайта «Работа.ру» показало, что 74% россиян видят сны о работе, 22% - не видят такие сны, а 4% опрошенных признались, что им вообще ничего не снится. При этом чаще всего работу во сне видят жители Нижнего Новгорода, Краснодарского края, Екатеринбурга и Свердловской области. Реже всего такое снится москвичам и петербуржцам.

«Если сны о работе рутинного характера: человеку снится, что они на рабочем месте, беседует с коллегами, все спокойно – это вполне нормально. При этом, если снятся стрессовые ситуации, например, он что-то не сделал, не успел, его увольняют, это может говорить о напряжении, каких-то скрытых страхах, конфликтах, которые касаются его профессиональной деятельности. Полное отсутствие снов тоже является вариантом нормы. В данном случае сновидения есть, просто человек их не запоминает», - сказала Черкасова.



По ее словам, сны являются следствием дневных событий, переживаний и впечатлений.

«Обычно человек видит в снах практически то же самое, что происходит с ним в повседневной жизни. Сны – это небывалая комбинация бывалых впечатлений, по выражению Сеченова. Здесь есть закономерность – в течение дня наш мозг откладывает воспоминания в краткосрочную память, которая длится от нескольких минут до нескольких часов, а ночью мозг перерабатывает эту информацию, частично выбрасывает ненужное, а нужное откладывает в долгосрочную память. Таким образом, то, что мы видели, переживали и ощущали днем, отражается на наших ночных сновидениях. Поэтому человек может видеть во сне, как он ходит на работу, в магазин, кормит собаку и так далее», – пояснила член Российского общества сомнологов.



Черкасова отметила, что страшные сны могут сниться и вполне счастливым людям, объяснив при этом, почему хорошие сны окрыляют.

«Здесь важно выяснить, где яйцо, а где курица. Если человек находится в тревожном состоянии в целом, он может видеть страшные сны и как следствие тревожиться еще больше. Здесь нервное напряжение первично. Но бывает и такое, что у человека чудесная жизнь, все замечательно и тут ему снится страшный сон. Он просыпается и значительную часть дня проводит не в настроении. Для нашего мозга не бывает "понарошку". Мы понимаем, что это был всего лишь сон, но он запомнился, как пережитый опыт. Так что какое-то время человек может быть в плохом настроении. И наоборот – видит счастливый сон и просто летает полдня», - заключила собеседница НСН.



Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «бредятиной» исследование норвежских ученых, «сокративших» время оптимального сна с 8 до 6,5 часов.