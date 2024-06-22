Почему мы боимся создавать семью

В современном мире многие люди сталкиваются с различными психологическими барьерами на пути к созданию семьи. В интервью для Inc-News эксперты поделились своим мнением о наиболее распространенных препятствиях и предложили пути их преодоления.

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Психологические барьеры, мешающие людям создать семью

По словам психолога и директора АНО "Культура здоровья" Марины Черниковой, существуют несколько основных психологических барьеров, которые могут препятствовать созданию семьи:

1. Страх ответственности. Для многих людей перспектива семейной жизни ассоциируется с большими финансовыми, эмоциональными и временными затратами. Черникова отмечает:

"Они боятся, что не справятся с этими обязательствами или что их жизнь изменится в худшую сторону."



2. Страх потери свободы. Некоторых людей пугает, что семейные обязанности могут ограничить их личную свободу и независимость:

"Создание семьи часто ассоциируется с потерей личной свободы и независимости. Некоторые люди боятся, что семейные обязательства ограничат их возможность заниматься любимыми делами, путешествовать или строить карьеру," — объясняет эксперт.



3. Негативный опыт прошлых отношений. Разочарование и боль от предыдущих неудачных отношений могут вызвать недоверие к потенциальным партнерам и страх повторения негативного опыта:

"Люди, пережившие негативный опыт в предыдущих отношениях, могут испытывать трудности в создании новой семьи. Разочарование, боль и обида могут привести к тому, что человек будет бояться повторения этих чувств в будущем," — говорит Черникова.



4. Низкая самооценка. Люди, которые не уверены в себе, часто не верят в свою привлекательность и значимость как партнера, что приводит к избеганию близких отношений.

"Человек с низкой самооценкой может сомневаться в своей привлекательности и ценности как партнера. Ему кажется, что он недостаточно хорош, чтобы заслужить любовь и поддержку другого человека," — поясняет Черникова.



5. Социальные и культурные установки. Существующие в обществе и культуре стереотипы о браке могут вызывать нежелание или сопротивление у людей при принятии решения о создании семьи.

"Социальные и культурные установки могут влиять на восприятие семейной жизни. В некоторых культурах или семьях брак может рассматриваться как обязательство, связанное с определенными традициями и ролями, что может вызвать сопротивление у человека, не согласного с этими установками," — объясняет Черникова.



6. Страх перемен. Перемены, связанные с созданием семьи, могут порождать страх перед неизвестностью и потенциальными трудностями.

"Создание семьи влечет за собой множество изменений в жизни, и не все готовы к этим переменам. Люди могут бояться неизвестности и возможных трудностей, связанных с новым этапом жизни," — говорит психолог.



7. Финансовая нестабильность. Перспектива неустойчивого финансового будущего часто становится камнем преткновения для брака, особенно когда экономическая ситуация напоминает качели.

"Финансовая нестабильность также может мешать людям создать семью. Беспокойство о том, что они не смогут обеспечить стабильное финансовое будущее для себя и своих будущих детей, часто становится причиной откладывания брака," — отмечает Черникова.



Черникова добавляет, что поддержка близких, саморефлексия и профессиональная помощь могут помочь преодолеть эти страхи и сомнения.

Влияние родительских моделей на решение создать семью

Родительские модели поведения оказывают значительное влияние на решения человека о создании семьи и на то, как он строит свои взаимоотношения. Жанна Семагина, действительный член Санкт-Петербургского и Российского психологических обществ, объясняет:

"Если в семье сформировался негативный сценарий (например, частые крики и ссоры, манипуляции или муж и жена не разговаривают друг с другом после ссоры неделю-две), у ребенка может формироваться негативное отношение или бессознательное сопротивление перед созданием семьи. Или в семье, где доминирующая, авторитарная или гиперопекающая мать и безвольный отец, мальчик может долго не жениться".



Как объясняет Марина Черникова, психолог и директор АНО "Культура здоровья", влияние родительской модели поведения может проявляться через ее прямое повторение или через попытку действовать противоположно.

Прямое повторение. Люди часто бессознательно повторяют модели поведения своих родителей, даже если считают, что их ценности и цели отличаются.

"Установки, заложенные в детстве, могут глубоко укорениться в нашем сознании и продолжать оказывать влияние на выбор партнера и стиль взаимоотношений," — отмечает Черникова, - "Например, если мать внушала дочери, что "мужчинам нельзя доверять", дочь может выбрать партнера, который подтвердит эти установки".



Противопоставление. Иногда человек решает идти против родительской модели, но бессознательные установки могут продолжать влиять на его действия.

"Человек может изо всех сил стараться строить отношения по-другому, но родительская модель поведения все равно будет присутствовать в его бессознательном и влиять на его действия," — объясняет Черникова.



Виктория Колесникова, психолог по отношениям, дипломированный сексолог, также подчеркивает важность осознания и работы с родительскими моделями:

"Каждый человек принимает ролевую модель отношений, которую он видел в детстве. Сначала нужно понять, какая это модель, что в ней нравится, а что нет. Узнать модель отношений партнера, а затем создать свою личную модель, учитывая пожелания обоих партнеров."



Проработка родительских моделей поведения и осознание нежелательных установок могут помочь в создании здоровых отношений.

Как уменьшить тревожность, связанную с финансовыми вопросами?

Отношение к деньгам формируется с раннего возраста и часто закладывается в семье. Финансовый коучинг и психотерапия могут помочь выявить и проработать негативные установки, связанные с деньгами, и научиться управлять финансами более эффективно. Черникова объясняет:

"В семьях могут существовать бессознательные установки, что большие деньги зарабатывать плохо, что большие доходы портят человека, или что большие деньги могут быть только нечестными. Такие установки могут привести к тому, что человек будет неосознанно принимать неверные финансовые решения, препятствуя своему финансовому успеху."



Финансовая грамотность играет ключевую роль в снижении тревоги, связанной с непредвиденными событиями, и в эффективном управлении деньгами.

"Даже небольшой доход при грамотном управлении может обеспечить семью и позволить делать сбережения," — добавляет Черникова.



Виктория Колесникова также предлагает практические советы:

"Для уменьшения тревожности по поводу финансов парам рекомендуется совместно планировать бюджет, обсуждать финансовые цели и стратегии, а также находить решения вместе. Помните: ВЫ ОДНА КОМАНДА!"



Как бороться с сомнениями в собственных силах на пути к созданию семьи?

Черникова советует не медлить с решением о создании семьи, так как с возрастом наша психика становится менее гибкой, и любые перемены воспринимаются тяжелее. Важно не утопать в сомнениях и излишних раздумьях, а решительно действовать, когда влюблены и готовы строить отношения.

"Если пара влюблена, и они по-настоящему хотят строить отношения, то важно идти в эти отношения, потому чрезмерная рефлексия вредит. Мы начинаем думать слишком долго, нам все кажется, что сейчас какое-то не самое лучшее время, и я вот по работе со своими клиентами иногда сталкиваюсь с ситуацией, когда человек приходит 45+, и вдруг обнаруживает, что наилучшее время для рождения детей так и не наступило", - советует психолог.



Жанна Семагина советует не бороться с сомнениями, а использовать их в свою пользу. Единственный способ справиться с ними - это пробовать и действовать.

"Один мой учитель говорил: 'минус - это пол плюса'. Поэтому лучше взять ручку с бумагой и выписать в одну колонку свои 'уверенности', а в другую сомнения. А потом подумать, как свое сомнение превратить в свою суперсилу. Нет иного пути, на мой взгляд, чем пробовать и делать."



Виктория Колесникова соглашается:

"Чтобы преодолеть страхи, я рекомендую выписать их на бумагу и подумать, что можно сделать, чтобы этого не произошло, и как действовать, если все же случится. Очень часто страхи — это выдумка нашего мозга или чей-то негативный опыт, отложившийся в памяти. Попробуйте это упражнение — все проще, чем кажется!"



При этом она добавила, что если трудности после самостоятельной работы не уходят, лучше обратиться за помощью к специалисту, ведь причины страхов могут быть глубже, чем кажутся на первый взгляд.

Осознание и проработка психологических препятствий, поддержка близких и помощь профессионалов могут помочь преодолеть страхи и сомнения. Важно не бояться действовать, использовать сомнения как мотивацию для личного роста и строить свои отношения на взаимопонимании и доверии.