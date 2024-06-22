Психолог перечислила пять способов снижения тревожности

Житейские проблемы часто преследуют людей. Мысли порой так и гудят в голове: «А что, если?..» Психолог Дарья Шарова утверждает, что тревожиться – нормально, но до определенного момента.

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«Тревожность – это реакция организма на некую угрожающую ситуацию. В меру она даже полезна, потому что организм мобилизует ресурсы, чтобы преодолеть проблемы. Но нервничать в меру умеют не все: чаще человек зацикливается на событии, накручивает себя до катастрофических масштабов», – говорит психолог.



Дрожь в руках, сбивчивое дыхание, ощущение, что сердце вот-вот выскочит из груди – все это симптомы того, что тревога разрослась до катастрофических масштабов и человек застрял в замкнутом круге. Шарова перечислила несколько способов, как помочь себе выйти из этого состояния.

В первую очередь, при высоком уровне тревоги помогает медитация. Она успокаивает не только разум, но и тело, запуская процесс саморегуляции. Во время медитации активируется часть мозга, ответственная за эмоциональный контроль. Поэтому уровень тревоги снижается, появляется возможность мыслить объективно и реально оценивать события.

Справиться с тревожным состоянием также помогает любой спорт, от бега и бокса до йоги. Физическая активность провоцирует выработку эндорфинов, которые помогают устранить физический тремор из-за тревожности. Во время тренировки вы фокусируетесь на настоящем моменте и очищаете голову от негативных мыслей.

Больше всего в жизни нас пугает неизвестность. Если вы нервничаете из-за какой-то ситуации, постарайтесь узнать о ней побольше. Попробуйте подобрать решения. В таких случаях мозг фокусируется на том, что он «готов» ко всему, и немного расслабляется.

Кроме того, справиться с тревожностью помогает общение. Вместо одинокого времяпрепровождения ведите активную социальную жизнь, гуляйте с друзьями, ходите с кем-нибудь в кино, в театры или на выставки. Взаимодействие с другими – мощный источник и ресурс для победы над тревожностью.

Массаж и дыхательные практики отлично снимают возбуждение нервной системы и помогают расслабиться. Через короткий промежуток времени вы сами заметите, что «туман» в голове рассеялся и появилась ясность мышления.

«Используя эти стратегии, не забывайте, что постоянная забота о себе – это главный способ преодоления тревожности. Критически важно соблюдать режим сна и питания, отдыхать. Отсутствие заботы о себе ведет к постоянному стрессу и всем связанным с ним проблемам», – цитирует Шарову портал Life.ru.



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