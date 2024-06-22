Почему в разводах часто виноватой оказывается женщина

Академический психолог, преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская посоветовала женщинам менять стратегию в браке, чтобы партнер понимал и слушал.

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Специалистка перечислила основные причины развода. Среди них есть вина женщины, а конкретно отсутствие у нее саморазвития. А еще пары распадаются из-за бытовых проблем и измен.

Молвинская говорит, что женщине в первую очередь нужно определить свою роль в семье. Быть мамой или дочкой не стоит. Вместо этого партнеры должны быть одновременно друзьями, любовниками и вдохновителями, потому нужно уметь совмещать заботу, страсть и поддержку партнера, и это не про «встать к плите», а про пространство, в котором хорошо обоим, передают «Известия».

Если в паре есть бытовые проблемы – трудности с деньгами, сожительство с родителями, быстрое появление ребенка или что-то еще – то некогда любящие друг друга люди превращаются в соседей и теряют теплую связь между собой. Отсутствие открытого диалога, конфликтность и неспособность услышать партнера только усугубляют кризисы.

А что касается измен, то после них, говорит Молвинская, пару восстановить почти невозможно. При этом предпосылкой к ним часто являются бытовые проблемы и отсутствие коммуникации.

Если люди готовы меняться и анализировать свои поступки, у пары есть шанс продолжить отношения.

Ранее мы рассказывали о том, какие есть признаки и причины у измен. А еще о проблемах в семье и верном выборе рассказывала известная российская сваха Лариса Гузеева.