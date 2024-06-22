Депрессия в молодости приводит к страшным последствиям спустя годы

Исследование, опубликованное научным изданием Neurology, показало, что симптомы депрессии в молодости и вплоть до 55 лет могут привести к ухудшению навыков мышления и памяти в более зрелом возрасте. Эксперты обследовали более 3000 человек каждые пять лет на наличие симптомов депрессии и фиксировали данные об аппетите, сне, способности концентрироваться и чувстве никчемности, грусти или одиночества. Спустя 20 лет команда ученых готова подвести итоги.

Добровольцев поделили на четыре группы в зависимости от прогрессирования симптомов, а также попросили пройти три теста, чтобы оценить навыки мышления и памяти. Оказалось, что чем тяжелее были симптомы пережитой депрессии, тем хуже были результаты теста. Тем временем, надежного средства для борьбы с деменцией по-прежнему не существует. Медики советуют прибегать к профилактическим мерам, все из которых вписываются в ЗОЖ: контролировать вес, кровяное давление, не курить, регулярно заниматься физическими упражнениями.

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