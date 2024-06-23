Специалист рассказал о пяти способах побороть синдром самозванца

Психолог Баскова: от синдрома самозванца поможет избавиться свой блог. Некоторые люди с трудом могут поверить в свои навыки и способности и часто ощущают себя будто бы на чужом месте. Они считают, что заслужили своё положение из-за стечения обстоятельств, а успеха добились совершенно случайно. Таким людям мешает жить синдром самозванца, и эксперт рассказала, как с ним бороться.

© unsplash

Как бороться с синдромом самозванца

По словам бизнес-психолога Евгении Басковой, обычно синдром самозванца не пропадает сам по себе из-за трёх основных проблем. Но разобраться с ними можно — благодаря 5 способам.

Люди с синдромом самозванца часто чувствуют себя незначительными, не видят своих заслуг, не умеют говорить о них и к тому же постоянно обучаются, но как будто без толку. Они боятся назвать цену за свою работу, потому что высокая сумма отпугивает клиентов и создаёт ощущение ненужности. Что делать в таких случаях?

Вести дневник со всеми достижениями, даже самыми маленькими, чтобы наглядно их иметь перед собой. Хорошо бы награждать себя за каждое из них; Посещать нетворкинги, где можно говорить о своей деятельности и уметь представить себя и свои победы; Завести свой блог, где можно будет говорить о своей профессии и делиться лайфхаками и опытом; Выбирать дополнительное образование не на всякий случай, а конкретно под проблему, сообщила «Газета.Ru»; Почаще повторять свои расценки или прописывать их, чтобы привыкнуть к сумме и понимать — она верно оценивает ваши навыки и время.

Как одолеть «вахтёра»

В противовес к людям с синдромом самозванца встречаются и люди, у которых есть отчётливый синдром вахтёра. Их легко опознать по привычке всех критиковать и унижать, а также ставить себя выше остальных. Как справиться с такой напастью на пути — читайте здесь.